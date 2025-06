Financial Times destacó baja inflación en Argentina como “impulso clave” para Milei

La desaceleración de la inflación en la Argentina no solo es un dato relevante a nivel local, sino que también generó atención en medios internacionales. El prestigioso diario Financial Times publicó este jueves un artículo dedicado exclusivamente al fenómeno, en el que sostuvo que la caída de la inflación mensual por debajo del 2% “es un impulso” para el presidente Javier Milei “en su guerra contra las presiones crónicas sobre los precios”.

Con el título “Javier Milei rebaja la inflación mensual de Argentina por debajo del 2% por primera vez desde 2020”, el texto remarca que el índice de precios al consumidor aumentó un 1,5% en mayo en comparación con el mes anterior. Es la primera vez desde principios de 2020 que la inflación mensual perfora ese umbral, lo que fue interpretado por el diario como una señal positiva para el Gobierno, en medio de un contexto económico todavía desafiante.

“El resultado refuerza las posibilidades de Milei en las elecciones intermedias de octubre, cuando la estabilidad de precios es su principal mensaje para los votantes que han sufrido años de extrema volatilidad”, escribió la periodista Ciara Nugent.

El Financial Times subrayó que el dato se da en un contexto en el que el Gobierno desarmó una de las anclas clave de los primeros meses de gestión: el tipo de cambio fijo. En abril, como parte de las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de facilidades extendidas, el Ejecutivo decidió dejar flotar el peso. Esta decisión generó incertidumbre entre los analistas que esperaban una posible nueva aceleración de los precios, lo que finalmente no ocurrió.

“El Gobierno logró mantener la devaluación y su traspaso a la inflación al mínimo”, señaló al Financial Times, Ramiro Blazquez Giomi, estratega del grupo financiero StoneX para América Latina y el Caribe.

El artículo también resaltó algunas medidas tomadas para fortalecer el mercado cambiario, como la exención impositiva temporal a los exportadores agrícolas, que contribuyó a una mejora del peso en el mercado financiero. Además, mencionó la reciente recompra de bonos por USD 2.000 millones y el uso del superávit fiscal para adquirir divisas, con el objetivo de reforzar las reservas del Banco Central.

Pese a los avances en materia inflacionaria, el FT advierte que “la inflación anual se mantiene en el 43,5%, una de las más altas del mundo”, y que el frente externo sigue siendo un punto crítico. Según recordó el diario, el FMI postergó hasta julio la meta inicial de acumulación de reservas —USD 4.500 millones— que el Gobierno debía cumplir antes del 13 de junio.

A su vez, se señala que el crecimiento económico continúa débil. “Los economistas advierten que el crecimiento se ha estancado en los últimos meses debido a la debilidad de la productividad y la inversión”, indicó el texto. Blazquez Giomi aportó otro dato que preocupa a los inversores: “El fortalecimiento del peso está afectando la competitividad de los sectores exportadores... y el gasto del consumidor en algunas zonas aún se encuentra en niveles de recesión”.

El medio británico también hizo mención a la decisión del Gobierno de no intervenir en el mercado de cambios como lo hacían gestiones anteriores, evitando la emisión de pesos para comprar dólares, con el objetivo de no presionar sobre los precios. No obstante, señaló que las autoridades aún usan reservas para intervenir en los mercados de futuros, algo que, según el acuerdo con el FMI, solo debería hacerse en circunstancias excepcionales.

Por último, el Financial Times consignó que el dato de inflación de mayo representa una victoria para Milei, que asumió en diciembre pasado con una inflación mensual del 25,5%. Si bien el contexto sigue siendo desafiante, el reconocimiento internacional de una baja sostenida en los precios refuerza su mensaje de que la “motosierra” está logrando su objetivo central: frenar la inercia inflacionaria.

“El fortalecimiento del peso y las medidas de ajuste han calmado un poco las dudas”, concluye el diario, aunque advierte que la actividad económica deprimida podría convertirse en una nueva fuente de presión política de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Con información de Infobae