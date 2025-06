En mayo, una familia tipo necesitó más de $1.100.000 para no ser pobre

El mayo, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó al menos $1.110.624 para no ser pobre, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través de la publicación de la Canasta Básica Total (CBT) y Alimentaria. Además, necesitó $500.281 para no caer en la indigencia.

De este modo, la variación mensual de la CBT, que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 0,1%, mientras que el incremento interanual fue de 30,5%.

En el quinto mes del año, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue de -0,4%, 11,3% en el acumulado del año y 29,3% interanual.

En tal sentido, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $884.186 para no caer en la pobreza y al menos $398.282 para no ser indigente en abril. Además, un hogar de cinco miembros requirió de $1.168.132 para no ser pobre y $526.185 para superar el umbral de indigencia.