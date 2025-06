De todos los caminos posibles hacia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Santiago y Manuel Passaglia eligieron el más difícil: patearon el tablero del acuerdo La Libertad Avanza-PRO y lanzaron un partido propio, Hechos, para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires desde lo que llaman el “modelo San Nicolás” porque -dicen- “es la ciudad más eficiente de la Argentina”.

Ambos son hijos de Ismael, el iniciador de la dinastía que gobierna desde 2011 esa ciudad de 170.000 habitantes y más de 270 años de historia. Santiago fue diputado provincial cuando Manuel ocupó la intendencia, de 2017 a 2023, mientras que Santiago es jefe comunal desde ese último año y su hermano ahora será candidato a diputado bonaerense por la Segunda Sección Electoral.

Una sociedad político-familiar que se hizo fuerte en su pago chico, pero que ahora, al calor de los cuestionamientos al gobierno nacional y a un aliado como el PRO, se independizará con la mira puesta no sólo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, sino también en los comicios nacionales del 26 de octubre. Y, obviamente, con planes concretos para competir por la gobernación en 2027.

Aun no quieren hablar de aliados para fortalecer su flamante espacio, pero es obvio que apuntan a los peronistas, radicales, macristas y libertarios disconformes con sus partidos. En esta etapa los Passaglia quieren sumar “nuevos liderazgos”, gente que venga por fuera de la política, pero admiten que para el futuro “habrá que buscar otros consensos”.

Fieles a su estilo sin anestesia, que los llevó a enfrentarse con Hugo Moyano o con Axel Kicillof, los Passaglia no eludieron las definiciones más contundentes en la entrevista con Infobae. Así, hablaron de “sometimiento” en el acuerdo que buscó el PRO con LLA, alianza a la que calificaron como una “estafa electoral” porque “es un pacto entre dirigentes a espaldas de la gente y para repartirse algunos cargos”. Y advirtieron: “Nosotros no vamos a ser parte de eso”.

— ¿Por qué lanzaron un partido propio?

Santiago: — Cada vez es más la gente que está harta de ver a los políticos pelearse, de no ver caras nuevas y, sobre todo, de la falta de resultados. Esto es lo que queda claro de las elecciones que vamos viendo. El mensaje contundente es la baja participación. Y estamos atrapados en esa grieta eterna discutiendo para ver quién tiene razón sin resolver los problemas reales. Elegimos el camino difícil, pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. Tenemos para mostrar lo que hemos hecho en San Nicolás, que es otra manera de gobernar y de gestionar. Sin gritar, pero con firmeza, decisión y, sobre todo, resultados.

— Ustedes se lanzaron con este partido justo cuando LLA y el PRO llegan a un acuerdo electoral. ¿Por qué los critican? ¿Por qué no se sumaron si ellos se presentan como la opción para ganarle al kirchnerismo en la provincia?

Santiago: — No hay realmente un acuerdo, lo que hay es un sometimiento que explicó muy bien el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando dijo: “Vamos a levantar el alambrado para que agachen la cabeza y pasen los que quieran”. En segundo lugar, entendemos que es una estafa electoral, es un pacto entre dirigentes a espaldas de la gente y para repartirse algunos cargos. Y nosotros no vamos a ser parte de eso.

— ¿Es diferente a cómo se armó Juntos por el Cambio?

Santiago: — No podés pensar en un acuerdo sin honestidad, respeto y una agenda de trabajo en común. Si ves que una semana estás acusándote de traidor y no te das la mano y a la siguiente semana estás a los abrazos como si no hubiera pasado nada no es auténtico. Esas especulaciones electorales terminan mal.

— ¿Por qué cree que el PRO acepta el “sometimiento” que usted menciona ante La Libertad Avanza?

Santiago: — Por un lado, hay un poco de temor a competir y a sostener una identidad, sobre todo después de los resultados electorales que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado puede haber alguna movida de algún dirigente que le sirva más cerrar un acuerdo que ir a competir.

— Ustedes dicen que entre LLA y el PO hay un pacto de dirigentes y no de la gente. ¿Pero no se supone que gran parte de la gente quiere ganarle al kirchnerismo y que la mejor opción para lograrlo es estar unidos?

Manuel: — Para ganarle al kirchnerismo hay que hacer lo que nosotros hicimos en San Nicolás: transformar la ciudad. Si tuviera que dar consejos, diría que lo primero que hay que hacer es no polarizar con el kirchnerismo porque esa estrategia ya se intentó, fracasó y, para peor, los mantiene vivos.

— Se refiere a lo que pasó con Mauricio Macri en 2017.

Manuel: — Exactamente, hace cuatro años. Y lo segundo que hay que tener si se lo quiere dejar atrás al kirchnerismo son resultados. ¿Vos pensás que si la economía estuviese creciendo al 10%, si las autopistas estuvieran impecables y los remedios más baratos se necesitaría esto? Todo lo contrario. La gente haría una hora y media de fila para ir a votar y le pondría 10 votos por sobre.

Santiago: — Hay ejemplos. En San Nicolás, por ejemplo, el kirchnerismo no existe más. Y no lo hicimos subiéndolo al ring. Lo hicimos gestionando y demostrándole a la gente que se pueden hacer las cosas en forma distinta. Nosotros podemos mostrar un caso de éxito en la administración pública. No es poco. Frente a tanto desánimo y tanta incertidumbre que hay, que alguien pueda pararse y decir “che, tengo esto positivo para mostrar”, me parece que no es menor.

Manuel: — También esos resultados son del sistema. Cuando se nacionalizaba la la elección en donde iba la boleta sábana, ahí pagaban justos por pecadores.

— ¿Pero en la provincia no se va a nacionalizar de nuevo la elección? El mejor ejemplo reciente fue lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires.

Santiago: — Ahí hay que separar una realidad es de la Primera o de la Tercera Sección Electoral, que por su tamaño tienen una tendencia a nacionalizarse y otra situación es la del resto de las secciones y la del interior, donde ahí va a ser muy importante el trabajo de cada uno de los intendentes y va a haber un plebiscito de esas gestiones y la gente va a votar también pensando en eso. La Libertad Avanza en el interior no va a tener candidatos que sean competitivos.

— ¿Qué los diferencia en concreto a ustedes de la libertad Avanza y del PRO?

Manuel: — Del Gobierno y del kirchnerismo sobre todo nos diferencia lo productivo. Si hay algo que hicieron entre estos dos extremos fue llevarnos en pocos meses del “Plan Platita” a que no haya un peso en la calle.

— ¿Se siente la crisis?

Manuel: — Por ejemplo, no hay un dólar para importar repuestos, para arreglar tu auto y se importa maquinaria agrícola usada de Estados Unidos, y en el medio quedamos todos los argentinos con nuestros trabajos, los comerciantes, los dueños de las pymes. ¿Cuál es el resultado de eso? Lo vemos en todo el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe porque recorremos todo: el comercio está muy golpeado, la construcción está muerta, te sale más caro construir de lo podés vender y la industria está aguantando como puede. No sólo la pyme que siempre tiene problemas, sino lo que le pasa a Acindar, que trabaja unos meses y otros no. Siderar hace más de un año que está con problemas laborales y no puede cerrar las paritarias. Igual, no me quiero quedar en la crítica de lo que está pasando, de lo que nos lleva a este sistema de extremos que fracasó. Queremos ser parte de la Argentina a la que le va bien y queremos que al gobierno le vaya bien, pero tiene que hacer por lo menos tres cosas urgentes.

— ¿Qué cosas?

Manuel: — Lo primero es aplicar un programa de importaciones inteligente en donde permita ingresar mercadería de afuera y le permita a la industria poder competir, como hace Estados Unidos, para cuidar el trabajo argentino. No hay país en el mundo hoy que te regale trabajo. Lo segundo que hay que hacer es bajar la carga impositiva, como lo dijo el Presidente en campaña. Y lo tercero que hay que hacer es un plan productivo para acompañar a los que producen, a los que generan trabajo con crédito para simplificarle toda la burocracia que hay. Y, sobre todo, darle un rumbo claro para que puedan tener estabilidad y saber qué hacer: si importar, producir, o importar una parte y producir otra. No hay una mesa en donde se hablen estas cosas en la Argentina. Estamos rompiendo todo el sistema productivo argentino de trabajo por proyectos como Vaca Muerta o la explotación de la Cordillera de los Andes, que me parecen perfectos, pero que son proyectos a mediano plazo. Y aparte, qué sentido tiene destruir el trabajo hoy para otro que va a generar más trabajo. Sumemos todo. Y después vayamos rompiendo lo que supuestamente es ineficiente.

— Lo que dice el Gobierno es que ordenó la macroeconomía, que hay una inflación contenida, un dólar quieto y que en un año y medio de gestión no se pueden pretender resultados milagrosos. ¿Coinciden en esto?

Manuel: — Es una cuestión de prioridades. Está bien ordenar la macro, pero ese ordenamiento de la macro no puede ir en contra de la realidad del trabajo, de la gente. Así como se tomó la decisión de bajar impuestos para las importaciones, se podría haber tomado otra decisión para el que produce o para crear una mesa de trabajo para escuchar a a las pymes, al sector de la construcción o a los comerciantes. Eso es cuestión de prioridades, no de tiempo.

Santiago: — Pongo un ejemplo para que quede claro. En San Nicolás se hace la Expoagro y vemos todo el potencial que tiene la agroindustria de la Argentina hoy. Esto de ir de un extremo al otro, incluso importar maquinarias usadas de Estados Unidos teniendo una industria fuertísima, nos lleva a decir: “Che, cuidemos algunos sectores que son estratégicos y que generan mucho laburo hasta tanto le saquemos el peso del Estado de encima porque hoy los dejaste con impuestos algo altos, cargan costos logísticos altos y les abriste para que compitan en desigualdad”. Cuidemos esas cuestiones hasta que arranque la economía.

— De todas formas, las encuestas le dan un nivel muy amplio de respaldo a Milei. ¿Por qué sucede esto, pese a la realidad que describen?

Santiago: — Este no es un tema de encuestas. Entendemos que hay mucha gente que hoy la está pasando mal, pero que todavía tiene expectativas y esperanzas de que esto cambie. Al igual que nosotros. Lo contrario sería volver atrás, volver al kirchnerismo, que ya sabemos que fracasó. Entonces eso es lo que está pasando. Las pymes y las industrias están aguantando hasta octubre y a partir de ahí, si no hay alguna corrección de rumbo, va a haber un efecto dominó.

Manuel: — El problema es que son los extremos que nos llevan de una punta a la otra y que es lo que hoy estamos viendo con el Garrahan: pasamos de un gobierno que despilfarra a otro que no le quiere pagar a los médicos que están trabajando. La solución no es ninguna de las dos. La solución es que el Garrahan funcione, que los médicos cobren y que no se despilfarre. Esta es la forma de ver la política que tenemos. En nuestra cabeza hay dos caminos: el que no funciona, en donde están los extremos, también está el medio en donde gritan, se pelean, son siempre los mismos, no resuelven nada y después se enojan con la realidad y le echan la culpa a los periodistas, y después está el camino que estamos proponiendo nosotros, en donde entendemos que las familias tienen problemas y que para solucionarlos hay que escucharlos, arremangarse, ponerse a laburar y llevarle resultados concretos. Por eso lanzamos Hechos.

Santiago: — Pasa lo mismo con el funcionamiento del Estado. Ya tenés el kirchnerismo que destruyó el Estado, que lo sobredimensionó, lo llenó de ñoquis y no arregló ni un bache. Y ahora este gobierno dice que, en función de todo eso, el Estado no sirve, arraglate con el mercado. Nosotros tenemos otro modelo, ya demostramos que se puede gestionar con un Estado compacto, profesional, eficiente y que genera respuestas. Y eso es lo que queremos mostrar, que se puede puede llevar a toda la provincia de Buenos Aires.

— ¿Cómo están viendo el papel de Mauricio Macri en esta etapa?

Santiago: — No compartimos las decisiones que se tomaron, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Somos muy críticos de eso y entendemos que, en función de ese sometimiento, el partido (por el PRO) va hacia la disolución, no hay salida por ahí. De hecho es lo que estamos haciendo. Nosotros creamos un partido para competir, para sostener nuestra identidad y para impulsar también una renovación generacional y mostrar que hay alternativas.

— ¿De qué manera altera o no el tablero bonaerense la decisión de Cristina Kirchner de lanzarse como candidata a diputada bonaerense?

Manuel: — Cristina es parte del pasado y por más que vaya donde vaya el kirchnerismo gobernó la provincia de Buenos Aires 18 de los últimos 22 años. Mirá si tuvieron tiempo para hacer cosas y el resultado que nos dejaron es la provincia más atrasada e insegura de la Argentina. Lo único bueno que tenemos para decirte con eso es que San Nicolás estaba igual y que hoy es ciudad modelo. Es la ciudad más eficiente de la Argentina, la que menos empleados públicos tiene por habitante. Tenemos todos los trámites digitales en el celular, en el WhatsApp, y cambiamos todo el sistema de salud. No importa si puede pagar una obra social o no, vas y te atendés en el hospital, en la clínica, en donde quieras. Hay una sola salud y la mejor para todas. Y lo que haga Cristina es parte de lo que es el kirchnerismo. La única propuesta nueva es Hechos en la provincia de Buenos Aires. Lo otro es todo más de lo mismo y el resultado va a ser lo que venimos viendo en todos estos años. Más gritos, más pelea y ninguna solución.

— ¿Igual ustedes arrancan sólo en la Segunda Sección Electoral?

Manuel: — En principio estamos hablando con 15 ciudades para presentar candidatos. Nuestro mayor trabajo está puesto en mantener con claridad el mensaje que queremos dar, que es un espacio nuevo, con liderazgos nuevos, que toma decisiones firmes, que se anima en este momento cuando no se anima nadie, que es superadora de los extremos y que, por sobre todas las cosas, garantizamos resultados. Nosotros lo que decimos, lo hacemos, y así como transformamos a San Nicolás vamos a hacer funcionar la provincia de Buenos Aires y para nosotros eso es más importante que cualquier presentación de candidatos en otra parte de la provincia.

— ¿Dónde están buscando aliados? ¿El peronismo, la UCR, el PRO?

Santiago: — Estamos buscando por fuera de la dirigencia que conocemos. Después de octubre, empieza otro camino más largo. Para 2027 habrá que buscar otros consensos, pero ahora es la claridad de la identidad.

— Para Milei, si no estás con él, sos enemigo. ¿Ustedes cómo van a afrontar posibles represalias oficiales por no sumarse al acuerdo bonaerense?

Manuel: — Los extremos son partes de un sistema que fracasó y que trajo a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires hasta donde estamos. Lo único nuevo, distinto y que tiene para mostrar que se puede vivir mejor es Hechos.

— ¿Cómo va a ser el armado electoral? ¿Alguno de ustedes será candidato?

Manuel: — Seguramente yo voy a ser candidato a diputado en la Segunda Sección Electoral y estamos hablando con todos y viendo con las distintas ciudades para presentar candidatos en todos los lugares.

Santiago: — Tenés el segundo candidato confirmado después de Cristina (risas).

— ¿Y después cómo sigue? ¿Con candidato a gobernador en el 2027?

Santiago: — Queremos recorrer ese camino para transformar de verdad a la provincia y después iremos viendo. Ahora hay mucho para trabajar alrededor del tema productivo. Ir uniendo toda la provincia en alguna región o sección a partir del agro, en otra a partir de lo que es la industria, el puerto, la tecnología, ir buscando alguna agenda de trabajo y una identidad más grande que nos permita posicionarnos en ese lugar que necesita la provincia para salir adelante.

— ¿Cómo califican la gestión de Axel Kicillof?

Manuel: — El kirchnerismo gobernó la provincia 18 de los últimos 22 años. No hacemos diferencia entre un nombre y el otro. Para nosotros todo es parte de lo mismo que ya tuvieron oportunidad y que ya nos trajeron hasta acá.

Santiago: — Es tan malo el gobierno de Kicillof que hacen cola para pegarle. Pero para diferenciarnos de todos los que son picantes en 140 caracteres, nosotros fuimos la ciudad que más se plantó frente a la provincia con hechos de verdad, como hicimos en su momento con la mafia del Sindicato de Camioneros que nos sitió la ciudad, con (Sergio) Berni y Kicillof hablando de seguridad, fuimos el único municipio que salió de IOMA, que sacó los empleados de ese desastre de la obra social. Somos los únicos que nos venimos plantando frente a la provincia.

— ¿Ustedes no creen que el acuerdo LLA-PRO sea la mejor manera de ganarle al kirchnerismo? ¿No vale la pena hacer cualquier esfuerzo para asegurarlo?

Manuel: — Para ganarle al kirchnerismo lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a trabajar y llevar resultado concreto a la gente. Hacerlo bien, mejor. Todo el resto es distraerse y polarizar es dejar vivo al kirchnerismo.

— Si Cristina Kirchner gana en la Tercera Sección Electoral, como dicen algunas encuestas, ¿no es un problema para ustedes, para el Gobierno y para el PRO? Una Cristina triunfante la dejaría en una posición muy fuerte.

Manuel: — Ese es el riesgo de la polarización cuando el Gobierno voltea Ficha Limpia para que Cristina sea candidata y para que se discuta quién es el menos malo porque no tienen resultados para mostrar. Lo mismo pasó en 2017 y por eso terminó Alberto (Fernández) de presidente.

— Ustedes hablan mucho del “modelo San Nicolás”? ¿En qué consiste?

Santiago: — Los desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires son más parecidos a los que tiene una ciudad que a los que tiene la Nación. De hecho, a los intendentes todos los días nos reclaman por la seguridad, la educación y la salud y la lógica es que en todas las provincias el mejor intendente es el gobernador. Y en ese sentido hoy San Nicolás es la mejor gestión de la Argentina, es el municipio más eficiente, con la menor cantidad de empleados públicos por habitante, es la administración pública más moderna y más digital. Como decía Manuel, podés hacer cualquier trámite en el celular cuando vos tenés hoy la provincia gastándose miles de millones de pesos y creando más burocracia y estructura. Somos los únicos que hemos impulsado realmente reformas profundas como la que hicimos en salud con el seguro médico y el voucher.

— ¿Cómo funciona?

Manuel: — ¿Cómo es el sistema de salud? El que tiene obra social, se atiende donde quiere. El que no tiene obra social, se atiende donde puede. En San Nicolás, no importa si tenés o no obra social, podés elegir dónde atenderte, si ir a la clínica o al hospital. El municipio hizo un seguro de salud y paga por atención. Hay una sola salud y la mejor para todos los nicoleños. El único sistema de salud que funciona realmente en la Argentina es el que hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque lo pensamos desde esta lógica, desde la persona, el papá o la mamá que se le enferma el nene y lo quiere llevar al pediatra. Después, cómo le pagamos nosotros al pediatra, si es empleado público lo pagamos a través de la prestación, para la gente es lo mismo, quiere llevarlo al pediatra y punto. ¿Y cuál es el mejor pediatra? El que atiende en el público, en el privado, el que elija la mamá. Nosotros no nos metemos en eso. Por eso te decimos que esta lógica de los extremos no va a resolver nada y nos tiene con el freno de mano puesto hace 30 años. Y hasta no cambiar con esta lógica de discusiones, de gritos y no pensar realmente en la persona no se va a resolver absolutamente nada.

— Ustedes dicen han logrado reducir el Estado, pero, al mismo tiempo, transformar ese Estado en eficiente. ¿Hay índices que lo demuestran?

Manuel: — Según el INDEC, San Nicolás es la ciudad con mayor personas viviendo con agua, cloaca, gas natural, pavimento y asfalto de la Argentina. Todos los trámites los hacés desde el WhatsApp. No tenés que ir a ningún lado. Vamos a buscarte para que hagas el trámite. Reformamos el sistema de salud, en donde el privado y el público compiten para atender bien a los vecinos.

— ¿Cómo están en materia de seguridad?

Manuel: — No escapamos a la lógica de toda la provincia, de la que depende la seguridad, pero venimos haciendo muchísimo desde el municipio.

Santiago: — Es el municipio que más cámaras de seguridad tiene por habitante.

Manuel: — Pensá que a 60 kilómetros tenemos todo el desastre de Los Monos y el narcotráfico en Rosario, pero en San Nicolás, que es la entrada del lado de Santa Fe, no entró. Y eso es justamente por el orden que hay dentro de la ciudad. Ahora, para mejorar la seguridad necesitamos que se tome una decisión fuerte desde la provincia de Buenos Aires, que es la más insegura de la Argentina. En realidad, hay que tomar tres decisiones urgentes y bien concretas. La cárcel tiene que ser un lugar de castigo. No puede ser que roben o maten y a la semana están usando TikTok en la cárcel. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Lo segundo, hay que hacerle juicio político a todos los jueces que liberan presos por ideología mientras ellos están con custodia. Y lo tercero, hay que respaldar a la Policía. Esas tres medidas no implican un peso de gasto. Las tres implican una decisión política. Se pueden tomar en 24 horas y en menos de un mes ya están en marcha.

— ¿Cómo terminó el conflicto con el Sindicato de Camioneros?

Santiago: — Todavía hay dos camioneros que están detenidos con prisión domiciliaria por el bloqueo de 2022. Después de eso, aflojaron.

Manuel: — La única forma de resolver estos abusos sindicales es enfrentándolos y tomando decisiones firmes, como lo hicimos con el kirchnerismo cuando nos fuimos del Banco Provincia, de IOMA, lo hicimos con el Sindicato de Camioneros y lo estamos haciendo ahora en que nadie se anima a decir que entre los extremos nos están destrozando a la provincia de Buenos Aires mientras todos quieren pactar e irse a la casa. Estamos lanzando un espacio nuevo con una propuesta distinta. Es lo único distinto que van a encontrar en la provincia de Buenos Aires.

Santiago: — No nos van a escuchar gritar, pero saben bien que tenemos la firmeza y el coraje que se necesitan para dar la pelea que de verdad importa.

