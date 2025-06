Miguel Ángel Russo en su presentación como entrenador de Boca: "Sé lo que significa este club y lo que necesita el hincha"

Miguel Ángel Russo fue presentado en conferencia de prensa en el comienzo de su tercer ciclo como entrenador de Boca. El flamante DT estuvo acompañado por Juan Román Riquelme, presidente del club.

"Estoy muy contento porque se lo que es el Mundo Boca, sé lo que vamos a competir, a jugar. Estar en este momento en este lugar es una alegría muy grande, estoy muy feliz. Amo lo que hago, estoy muy bien con mi cuerpo técnico, buscando siempre lo mejor. En los últimos años logramos muchos campeonatos y seguimos buscando competir de la mejor manera. Sé lo que es el Mundo Boca, cómo manejarme y lo que necesita el hincha de Boca", remarcó Russo.

Luego, se refirió a los objetivos que tendrá en el trabajo con el equipo. "Sé que tenemos que trabajar mucho, hay que competir y es una competencia alta a la que estamos abocados, a planificar lo mejor posible". "Cuando hablo de competir es que necesitamos competir, estar a la altura del club, lo que significa su gente, sus cosas, es la idea, competir normal y formalmente a un nivel muy alto", resaltó.

Por último, destacó que esta nueva oportunidad llega "en un momento en el que estoy feliz de lo que hago". "Si esto no me da felicidad, no lo hago. Lo que a muchos les parece algo que te vuelve loco, para mí pasa a ser normal en la vida que tengo y en lo que es el fútbol y conociendo este club".