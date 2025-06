Ocho heridos tras ataque con lanzallamas en Colorado en una manifestación proisraelí

Ocho personas resultaron heridas —algunas con quemaduras— luego de que un hombre atacara con un lanzallamas improvisado a un grupo que se manifestaba en Boulder, Colorado, para llamar la atención sobre la situación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

El sospechoso, identificado como Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, fue detenido y permanece internado en la cárcel del condado de Boulder, a la espera de enfrentar cargos relacionados con el ataque, que está siendo investigado por el FBI como un acto terrorista.

El incidente ocurrió en Pearl Street, un popular centro comercial peatonal de cuatro cuadras en el centro de Boulder, al inicio de la festividad judía de Shavuot, en un contexto de alta tensión por la guerra entre Israel y Hamas. El FBI calificó el ataque como violencia ideológica y señaló que la investigación continúa para esclarecer todos los detalles.

“Lamentablemente, este tipo de ataques se están volviendo demasiado comunes en todo el país. Este es un ejemplo de cómo los perpetradores de violencia continúan amenazando a las comunidades en todo el país”, dijo Mark Michalek, agente especial a cargo del FBI en Denver.

Las víctimas heridas tienen entre 52 y 88 años, con lesiones que van desde quemaduras graves hasta heridas leves. Varias fueron atendidas en el lugar y algunas requirieron traslado a hospitales cercanos para recibir tratamiento especializado.

El ataque sucedió cuando el grupo de voluntarios Run For Their Lives finalizaba su manifestación semanal, que busca concienciar sobre la situación de los rehenes en Gaza. Un video grabado por testigos muestra el momento en que Soliman, con el torso desnudo y portando recipientes incendiarios en ambas manos, arrojaba artefactos incendiarios contra la multitud mientras gritaba consignas a favor de Palestina.

Alex Osante, un testigo que almorzaba cerca, relató: “Escuché el estallido de una botella rompiéndose y un sonido fuerte, seguido de gritos. Vi a personas vertiendo agua sobre una mujer que se había prendido fuego”. Según Osante, un israelí visitante en Boulder corrió en busca de agua para ayudar a los afectados.

Después del ataque inicial, el sospechoso se escondió brevemente detrás de unos arbustos, reapareció para lanzar una bomba molotov que aparentemente se incendió accidentalmente, y finalmente se quitó la camisa y un chaleco antibalas antes de ser arrestado sin resistencia por la policía, según imágenes captadas en el lugar.

Lynn Segal, de 72 años, parte del grupo que participaba en la marcha, describió la escena: “Vi una cuerda de fuego pasar frente a mí y luego dos enormes llamaradas. El caos se desató de inmediato, con gente buscando agua para apagar el fuego y ayudar a los heridos”. Segal, quien apoya a Palestina pero es judía por parte de su padre, expresó su temor a ser confundida con el agresor debido a su camiseta con mensajes a favor de Palestina.

Las autoridades no han divulgado información adicional sobre Soliman, pero indicaron que creen que actuó solo y no hay búsqueda de otros sospechosos relacionados. El hombre también resultó herido durante el incidente y fue hospitalizado; sin embargo, no se han dado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, afirmó a través de la red social X que el ataque está siendo investigado “como un acto de violencia ideológica, con base en la información inicial, la evidencia y las declaraciones de los testigos”. Añadió que se comunicará más información conforme avance la investigación.

Este ataque ocurre en medio de un aumento significativo de la violencia antisemita en Estados Unidos, vinculada al conflicto entre Israel y Hamas, que comenzó el 7 de octubre de 2023 con la incursión de milicianos del grupo terrorista en el sur de Israel. Este enfrentamiento ha dejado miles de muertos y decenas de rehenes, y ha generado una escalada de tensiones globales.

En respuesta a la creciente amenaza, la Policía de Nueva York informó un aumento en la vigilancia y presencia en sitios religiosos judíos durante la festividad de Shavuot, que coincidió con el ataque en Boulder. Otros incidentes recientes incluyen un tiroteo en Washington D.C., donde un hombre fue acusado de asesinar a dos empleados de la embajada israelí.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó el suceso como un “innecesario acto de violencia, que sigue a recientes ataques contra estadounidenses judíos”. El FBI y otras agencias de seguridad mantienen un operativo activo para prevenir más incidentes en zonas sensibles.

Con información de The Associated Press