La Fuerza Aérea de Gran bretaña interceptó un avión SIGINT Il-20M de Rusia

Aviones Eurofighter Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica interceptaron a un avión de inteligencia de señales SIGINT Ilyushin Il-20M de las Fuerzas Armadas de Rusia. La acción de dio el marco de las Operaciones de Policía Aérea de la OTAN, en el Este de Europa.

El hecho se enmarca en las constantes tensiones entre fuerzas de la Alianza Atlántica y Rusia. En lo que va del 2025, ya se registraron otros episodios de este estilo.

Actualmente, la Real Fuerza Aérea británica tiene desplegado un destacamento de cazas Eurofighter Typhoon FGR4 en Polonia, como parte de tareas de Alerta de Reacción Rápida (QRA) enmarcadas en las misiones de Policía Aérea de la OTAN.

La Fuerza Aérea Gran Bretaña interceptaron aviones de la Fuerza Armada de Rusia

El destacamento opera desde la 22.ª Base Aérea de la Fuerza Aérea Polaca, ubicada en Malbork. Recientemente protagonizó otros encuentros con aeronaves de las Fuerzas Armadas rusas, las cuales operan desde Kaliningrado.

El encuentro tuvo lugar el pasado 25 de mayo, cuando una aeronave comenzó a operar en el espacio aéreo internacional del mar Báltico. Esto llevó a la activación del protocolo QRA.

Así lo detalla la Real Fuerza Aérea al indicar que el mencionado avión SIGINT fue “interceptado y escoltado por otras tres parejas de aeronaves de la OTAN ese mismo día". Al ver que el avión se dirigió hacia el espacio aéreo de Kaliningrado, "las aeronaves que realizaban la escolta previa se retiraron".

Una vez en dicho espacio aéreo, la nave "se dirigió hacia el suroeste, en dirección al espacio aéreo polaco": "Fue esta acción la que llevó a la OTAN a ordenar el despegue de los Typhoon de la RAF".

"Los Typhoon interceptaron la aeronave cuando salió del espacio aéreo de Kaliningrado y la escoltaron hasta que fue entregada a la Alerta de Reacción Rápida (QRA) danesa”. Tanto la OTAN como Rusia continúan desplegando diversas plataformas de recolección de inteligencia de señales.

