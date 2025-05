Mundial Sub 20: Argentina compartirá el Grupo D con Italia, Australia y Cuba

Este jueves se sorteó el destino de 24 selecciones que disputarán el próximo Mundial Sub 20. La 24° edición de la competencia juvenil se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en cuatro sedes de Chile y la selección argentina es una de las clasificadas para defender el rótulo de ser la máxima ganadora del torneo, con seis conquistas. Compartirá el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El vigente campeón es Uruguay, que no podrá defender el título de 2023 porque no logró su boleto.

En el acto, los encargados de retirar las bolillas fueron el bicampeón chileno en Copas América, Gonzalo Jara, y el argentino campeón Sub 20 en Qatar 1995, Juan Pablo Sorín.

Tras la espera protocolar, se conoció que la Albiceleste debutará en la Copa del Mundo juvenil ante Cuba y seguirá su participación en el Grupo D ante Australia e Italia en lo que no será una zona sencilla para los dirigidos por Diego Placente. De igual forma, su debut será contra uno de los rivales más débiles del torneo. Los cubanos vienen de ser semifinalistas del Campeonato Sub 20 de Concacaf, instancia en la que cayeron 2-0 contra México. Esa participación les significó clasificarse a su segundo Mundial de la categoría en su historia. El anterior fue en Turquía 2013 (perdieron los tres partidos).

Por otro lado, los australianos y la Azzurra serán equipos más exigentes. En el primer caso, accedió a la cita en territorio sudamericano por ser campeón de la Copa Asiática Sub 20, imponiéndose por penales a Arabia Saudita, pero sus antecedentes podrían jugarle una mala pasada: acumula cuatro eliminaciones seguidas en fase de grupos y volverá a jugar un Mundial Sub 20 después de cuatro ediciones ausente. Por otro lado, los europeos son los últimos subcampeones (perdieron con Uruguay en La Plata) y se clasificaron por alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo UEFA Sub 19. Aún no se dieron a conocer las fechas, horarios y sedes de los partidos.

Los grupos del Mundial Sub 20