YPF aplicará inteligencia artificial para ajustar precios de combustibles según la hora

YPF se prepara para transformar la experiencia de los consumidores en sus estaciones de servicio mediante un plan innovador que aplicará Inteligencia Artificial (IA) para definir precios segmentados según la hora del día, entre otros aspectos de la comercialización, en las más de 1.600 estaciones de servicio que posee en toda la Argentina. Esta iniciativa se enmarca dentro del ambicioso proyecto de modernización tecnológica de la petrolera estatal, y se concretará con la puesta en marcha de un nuevo Real Time Intelligence Center (RTIC) para el segmento de comercialización.

La petrolera estatal inaugurará el próximo 24 de junio un RTIC dedicado al monitoreo y análisis en tiempo real de sus puntos de venta que estará ubicado en su torre de Puerto Madero, según anticiparon fuentes de la empresa a Infobae. Este centro será el primero de habla hispana en su tipo y permitirá, entre otras cosas, implementar un sistema de micropricing, una herramienta que posibilita ajustar los precios de los combustibles dependiendo del momento del día y otros factores de demanda.

Horacio Marín, presidente de YPF, anticipó detalles del plan durante su exposición en el Congreso Maizar, donde describió al RTIC como un espacio que “va más allá de una simple sala de monitoreo”. Según explicó, se trata de “una plataforma tecnológica que facilita la toma de decisiones de forma instantánea y permite generar valor segundo a segundo, impactando de forma directa en la rentabilidad de la compañía".

La lógica detrás del micropricing se sustenta en una observación concreta del comportamiento del consumidor. Por ejemplo, dijo Marín, a las 3 de la mañana la concurrencia a las estaciones de servicio es muy baja, aunque los costos fijos de operación se mantienen constantes. En ese contexto, la implementación de precios diferenciados busca incentivar la demanda en horarios valle, ofreciendo descuentos en la carga de combustible durante esas franjas horarias.

Este sistema de precios segmentados se complementará con un nuevo esquema de autodespacho, mediante el cual los usuarios podrán cargar nafta sin intervención de un operador. Así, se reduce la necesidad de personal durante la noche, se optimizan los costos operativos y se ofrece una ventaja económica directa al consumidor. “Vamos a hacer cosas que se hacen en Europa”, afirmó Marín, al referirse al carácter vanguardista del proyecto.

Además, este enfoque busca reducir las pérdidas de YPF durante los momentos de baja demanda, según enfatizó el ejecutivo. De esta manera, la empresa podrá mejorar la eficiencia económica de cada estación, contribuyendo a su objetivo central de generar valor para los accionistas.

Fuentes de YPF señalaron a Infobae que el nuevo RTIC en estaciones “va a permitir controlar toda la comercialización de YPF, no solo el precio del surtidor”. Explicaron que también permitirá tener control sobre las tiendas Full y todo el proceso logístico de combustibles.

“Es una sala grande, no en el sentido de tamaño sino en el sentido del alcance. Vas a poder adecuar demanda de todo tipo. Si ven que no se venden hamburguesas en el Chaco porque no consumen hamburguesas, bueno, evitar enviar hamburguesas al Chaco y priorizar otros productos más demandados. Es conocer la experiencia del cliente a su nivel más ínfimo y poder ir adecuando las necesidades de las estaciones a esa demanda”, ejemplificaron desde la petrolera.

El RTIC para estaciones de servicio se suma a los centros ya operativos en la sede central de la empresa en Puerto Madero para eficientizar su producción en Vaca Muerta y en la Refinería de La Plata. En ambos casos, estos espacios tecnológicos ya están produciendo efectos concretos en términos de eficiencia y control operativo. “Significa decisiones en tiempo real, generar valor segundo a segundo”, repitió Marín, al destacar los beneficios de esta herramienta.

Voceros de la compañía agregaron que el sistema permitirá una interconexión directa con la logística de combustibles. “Vas a poder tener bandas de horarios en donde quizás bajás los precios de los combustibles porque sabés que en esas estaciones de servicio no va nadie en determinada banda horaria y te conviene tener ese personal ocioso. Entonces es preferible tomar esas decisiones para que el flujo de autos vaya a determinado horario y no vaya en otro”.

La aplicación del micropricing se enmarca dentro del plan 4x4 de YPF, un programa que apunta a optimizar operaciones, maximizar eficiencias, potenciar Vaca Muerta y desarrollar el negocio del Gas Natural Licuado (GNL).

La posibilidad de segmentar precios según horarios responde también a un cambio cultural que promueve el uso de la tecnología para mejorar el desempeño económico en cada punto de la cadena de valor. “Queremos ganar plata en todo lo que hacemos”, sintetizó Marín. Bajo ese lema, la compañía implementa modelos de gestión y control basados en datos en vivo, una metodología que busca replicar en todos los niveles operativos.

El RTIC de estaciones de servicio representa un avance concreto hacia ese objetivo. Permitirá identificar patrones de consumo, evaluar la eficacia de promociones y ajustes de precios, y generar reportes instantáneos para facilitar decisiones tácticas. Además, será una herramienta clave para el seguimiento del rendimiento de cada estación, la detección de anomalías y el ajuste inmediato de estrategias comerciales según explicó la empresa.

Con información de Infobae