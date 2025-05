Orsi y Gómez, orgullosos de los jugadores de Platense: "Son unos animales, viven cagados de hambre"

Platense continúa haciendo historia y se metió a una nueva final del fútbol argentino, tras vencer 1 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con gol de Franco Zapiola. Luego del triunfo, Sergio Gómez y Favio Orsi se mostraron muy emocionados por el trabajo de sus dirigidos y recordaron el largo camino que los llevó hasta este momento, donde tienen la chance de levantar el primer título de sus carreras.

Su historia como dupla técnica comenzó en 2011, al mando de Fénix, que por aquel entonces militaba en la Primera C. Tras un largo paso por el ascenso desembocaron en primera en 2022, en el banco de suplentes de Godoy Cruz. Hoy, tres años más después de su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino, tienen la oportunidad de ganar su primer título como entrenadores.

"Intentamos todo el tiempo ser dignos del laburo que hacemos. Nos sentimos privilegiados. Es un camino largo el que hicimos con Sergio. Ya son más de 500 partidos. Cuando arrancamos en la última categoría teníamos un sueño utópico, porque antes los técnicos de la C eran de la C y los de la B Metro eran de la B Metro. Estamos orgullosos del camino recorrido. Si hubo algo de lo que siempre estuvimos orgullosos fue de sentirnos dignos", comentó Orsi con lágrimas en los ojos.

"Mi viejo decía que cualquier cosa que hagamos tiene que sentirse como que valió la pena hacerla. Queremos que los jugadores sientan que lo que se hizo valió la pena", añadió tras la histórica victoria ante San Lorenzo.

Luego le tocó el turno a Gómez, que destacó el trabajo de sus jugadores, muchos de ellos relegados por sus clubes de origen: "Los jugadores son unos animales. Viven cagados de hambre. Viven con la heladera vacía todo el tiempo".

"Siempre intentamos que el equipo esté para competir. Nos unimos en un punto: el agradecimiento. Le agradecemos al club todos. Son jugadores que fueron relegados en sus clubes y Platense les dio la oportunidad. Seguramente un montón de estos jugadores están para jugar en un equipo grande y pusieron los ojos en ellos. Hoy es el cumpleaños de Platense y demostró que puede competir", añadió. Como bien dijo uno de los integrantes de la dupla, este 25 de mayo el club está cumpliendo 120 años y vaya forma de festejarlo.

Y finalizó, notoriamente emocionado: "Cuando terminó no me quería ir de la cancha y les comparto lo que pensaba. Hasta los 30 años era exitoso y no me daba cuenta. Ser exitoso era tener a mi vieja y a mi hermano vivos".

Todo el sacrificio de la dupla y de sus dirigidos rindió sus frutos. Platense se convirtió en el matagigantes del Apertura -venció a Racing, a River y a San Lorenzo- y tanto el binomio que ocupa el banco de suplentes como el propio club tendrá la oportunidad de levantar su primer trofeo en Primera. Enfrente estará Huracán, un rival que no les pondrá las cosas para nada sencillas. Pero si hay algo que sabe hacer este equipo es superar adversidades.

