LLA planea una alianza con el PRO pero sin ceder su hegemonía electoral nacional

Después del triunfo en la Ciudad, La Libertad Avanza (LLA) están muy duros con el plan de llevar sin variaciones el sello de La Libertad Avanza en la elección nacional de octubre, pero en la provincia de Buenos Aires estarían dispuestos a conformar un frente con el PRO, quizá con un nombre que integre a ambas fuerzas, e incluso abren la puerta a radicales afines.

El miércoles hubo una reunión en la Casa Rosada en la sede de la Jefatura de Gabinete, en la planta baja de la Casa Rosada, entre el ministro coordinador, Guillermo Francos, que actuó como anfitrión; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, titular del partido oficialista; su asesor y armador en el interior, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Fue una discusión política”, dijeron en Balcarce 50, acotadamente, sobre la reunión donde empezó a definirse, en parte, la estrategia para lo que resta de este año en el plano electoral.

Para los libertarios, Mauricio Macri fue el gran perdedor de las últimas elecciones porteñas, donde el PRO fue derrotado como nunca por 15 puntos en su bastión de origen; creen que perdió todo el poder sobre su partido. Sin embargo, algunos van más allá, y, con cuidado de no sobrepasarse, confiesan que creen que la fuerza política nacida en 2005 en sí misma empezó a desaparecer.

Los máximos exponentes del Gobierno no lo dicen on the record, atentos a cuidar a los aliados en la Provincia de Buenos Aires, pero sí lo deslizan fuera de micrófono. Mientras que sus referentes ideológicos o intelectuales, como Agustín Laje, líder de la Fundación Faro, respetado por Milei como por su principal estratega Caputo, lo dijo con todas las letras en sus redes y en la TV: “El PRO está muerto”.

En el espacio fundado por Macri aseguran que no tienen disposición para hacer “pases” a La Libertad Avanza. Así lo marcó Ritondo, el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, apenas al día siguiente de los comicios que representaron una paliza, con el peor resultado de 20 años, que no esperaban. Y en la cúpula violeta, donde aprecian el aporte de esos dirigentes en particular, no quieren tensar con referentes como él -que también es presidente del bloque de diputados nacionales-, o intendentes como Guillermo Montenegro, de Mar del Plata. Así, hoy deslizaban que aceptarían, en el ámbito de la Provincia, conformar un frente que incluya a ambos partidos e inclusive a los correligionarios de Maximiliano Abad.

Comparan con el caso de Chaco, donde los libertarios hicieron por primera vez una alianza de varios partidos para conformar las listas -entre ellos, el del gobernador, Leandro Zdero, radical- y lograron un triunfo. La coalición electoral fue llamada "Chaco Puede + La Libertad Avanza”; y en ese caso lograron derrotar al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, por más de diez puntos (aunque, como en la Capital, también hubo bajísima participación: solo votó la mitad del padrón).

“Mientras tengamos más políticos hablando del color de la boleta...“, dijo anoche Martín Yeza, uno de los macristas de la primera hora, ex intendente de Pinamar y diputado nacional, en diálogo con A24. En el PRO algunos se muestran prescindentes de las identidades políticas; otros, por lo bajo, no están dispuestos a ”pintarse de violeta", algo que el domingo por la noche se deslizaba off the record en el búnker de La Libertad Avanza en el hotel Libertador. En los próximos comicios locales se los respetarían; en los nacionales, no tanto.

Falta para el cierre de listas de las elecciones bonaerenses desdobladas. El 9 de julio será la presentación de alianzas electorales; el 19 del mismo mes, la de nóminas; el 8 de agosto la presentación de boletas, y el 7 de septiembre serán los comicios para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares de un padrón de más de 13 millones de electores. Pero en el Gobierno ya arriesgan que “no hay forma” de que Cristina Kirchner compita -aunque María Teresa García, senadora bonaerense cercana a la ex presidenta, deslizó en varias ocasiones que iría a encabezar en la Tercera Sección-.

En todo caso, en LLA saben que dependerán de ese factor los nombres que se juegan a nivel local. Por ahora, admiten que las listas irán intercaladas, de manera equilibrada, con PRO. En el caso nacional, de todas formas, se muestran firmes en que ellos tendrán la prerrogativa total sobre las decisiones. Para el 26 de octubre están seguros de que estarán fortalecidos por los resultados en PBA; es lo mismo que decían con respecto al día después del 18 de mayo.

