Vaccari sobre la eliminación de Boca: "Vinimos a ganar y a imponer lo nuestro"

"Creo que el equipo en general fue el protagonista. Yo se los dije a los chicos: nosotros acá venimos a ganar y a imponer lo nuestro, pero tenemos solo una manera de hacerlo. Para mí el camino era hacerlo como equipo, como grupo, como familia, que es lo que venimos trabajando y es lo que nos ha llevado a lograr cosas importantes en este corto tiempo", indicó el DT del Rojo en conferencia de prensa.

Y amplió su análisis: "Justificamos la victoria desde el juego y la intención, de intentar dominar el juego desde la posesión, llevando la pelota de un lado al otro para atacar por las bandas. En el primer tiempo nos costó un poco finalizar las jugadas y tuvimos que correr demasiado para atrás, porque nos quedaban pelotas cortas y ellos son rápidos y tienen jugadores con muy buenas transiciones, pero este equipo fundamentó el triunfo desde el juego. Para mí este Independiente es un equipo desde hace mucho, diría desde el semestre pasado, superando las adversidades e imponiéndose, clasificando a un torneo sudamericano después de mucho tiempo. Creo que ahí el equipo se recibió de equipo, y todos los chicos que se incorporaron lo hicieron bárbaro".

Consultado sobre si era la victoria más importante de su etapa en el Rojo, Vaccari respondió que no sabía si lo era, pero sí era un triunfo "determinante para poder seguir en el torneo", como contra Independiente Rivadavia o Guaraní, por CONMEBOL Sudamericana. "Yo creo que este equipo ha forjado su carácter y partido a partido ha demostrado que puede obtener cosas importante, como lo viene haciendo", completó.

"No puedo más. El corazón está bien, pero es muy seguido uno de otro. Cada tres o cuatro días... ¿Cuándo me puedo tomar unos mates con mi señora, tranquilo, y hablar de otra cosa? A mí me gusta mucho eso, estar con familia y disfrutar. Cuando uno puede lo hace, pero es todo tan agitado y frenético que a veces no te da tiempo", añadió Vaccari.

El entrenador de 44 años, que previamente pasó por Vélez y Defensa y Justicia, también justificó la dosificación de cargas de las últimas fechas, con el equipo ya clasificado: "Nosotros elegíamos estar descansados, porque todo lo que venía después de la fase regular era diferente, cambiaba todo, y a partir de ahí cualquier equipo pasaba a ser candidato, sin importar quién había sido primero y quién octavo. Esto sigue siendo así, cualquier rival es durísimo y puede salir campeón. Nos toca con Huracán, ayer vi el segundo tiempo, y podría haber metido dos goles más. Creo que todos los equipos con posibilidades son candidatos. El torneo cambió y es para el que mejor pueda jugar estas series".

Finalmente, Vaccari se refirió a la manera de defender de su equipo: "Los futbolistas deciden cómo defender. A veces lo hacen un poquito más adelante, a veces un poquito más atrás. Mi única recomendación es que intentemos, con este equipo que se desordena mucho en la parte de arriba, con este entrenador (Herrón), que lo vi también en Reserva, era que nos ordenáramos en el desorden ofensivo del equipo rival, intentando ser siempre uno más nosotros que los rivales. Muchas veces no lo logramos y quedamos mano a mano, pero ellos deciden cómo hacerlo".

La 'premonición' de Álvaro Angulo: "No sabía lo que había dicho Álvaro, no me gusta mucho leer y escuchar. Sí valoro el gol de hoy. Tremendo golazo. El chico es capaz de hacer eso, tiene una impronta para pasar al ataque y finaliza muy bien sus jugadas, con muy buenos remates. Siente el gol y tiene mucha capacidad para hacerlo. En los entrenamientos hace muchos goles y demostró que en los partidos también"

El presente de Kevin Lomónaco: "Lo de Kevin es sorprendente, día a día me sorprende, no tengo más palabras para decirle, cuando le vienen dos y se toma un segundo, todo se detiene a su alrededor, pasa entre los dos, los rivales se chocan... Es algo que él trae desde la cuna, es jerarquía pura, es un alma libre adentro del campo, y a veces esos futbolistas juegan de 10 o de wing, en este caso es defensor central"

El festejo con Felipe Loyola: "Felipe me dice tantas cosas en la semana... que después viene y me lo refresca. Me lo dijo un poquito bruto, para mí gusto, pero la verdad lo aprecio mucho a él, y a todos los chicos".

Elogios a la hinchada de Independiente: "No me deja de sorprender lo de la gente de Independiente. La cantidad de gente que había hoy en la ruta, se iban trasladadando, corrían al lado del micro. Uno siente el apoyo y se siente respaldado por la gente y eso es algo muy pero muy lindo. Pero este grupo sabía que venía acá e iba a estar solo, y también que había mucha gente haciendo fuerza. Y ellos dijeron que acá nos íbamos a hacer fuertes: lo hicieron como grupo, como equipo, y jugaron el partido que ellos quisieron. Eso es muy importante"

Con información de ESPN