Herrón, tras la derrota de Boca: "Vamos a ver qué piensan"

El semestre de Boca se terminó abruptamente tras quedar eliminado en cuartos de final ante Independiente. La caída ante el Rojo en la Bombonera marcó una nueva eliminación en este 2025 y podría ser el final del interinato de Mariano Herrón, quien en conferencia de prensa aseguró no saber qué sería de su futuro. "No hablé nada", afirmó.

Juan Román Riquelme había sido claro: Herrón iba a ser el DT del Xeneize mientras durara su participación en el Torneo Apertura. Claro que la intención era que los resultados acompañasen para tener más tiempo para definir al sucesor de Fernando Gago y lograr algo de tranquilidad. Nada de esto sucedió y entre los hinchas ahora reina la más absoluta incertidumbre.

"No hablé nada. Vamos a ver qué piensan en estos momentos", manifestó al ser consultado en conferencia de prensa. Lo cierto es que a Boca, si finalmente se confirma que no juega Copa Argentina hasta julio, se le acabó la competencia oficial hasta el inicio del Mundial de Clubes, a mediados de junio. Sin embargo, el DT habló como si fuese a estar a cargo del equipo en los próximos entrenamientos.

"El dolor que hay es muy grande. Mucho para hablar no hay. Seguramente desde mañana o en los próximos días se reflexionará y se sacarán conclusiones", manifestó. Y agregó: "De la parte mía sí, me hago responsable. No sé si hablar de fracaso, pero sí no cumplí los objetivo que me había planteado yo, que era llegar hasta el primero de junio (cuando se juega la final)".

La explicación de los ingresos de Cavani y Herrera, discutidos en Boca

Herrón fue consultado expresamente por los cambios que terminaron con Edinson Cavani y Ander Herrera en cancha, tras largas inactividades, y el DT interino respondió: "Claramente no se cumplió (el objetivo con sus ingresos), pero tenía en el banco dos jugadores de jerarquía que entendía que nos podían dar, más juego en la mitad de la cancha, como Herrera, y Cavani lo de él: gol. Pero no se pudo".

Con información de TyC Sports