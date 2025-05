El BCRA buscará un nuevo REPO para reforzar reservas sin comprar dólares

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (BCRA), dijo que la entidad saldrá a buscar en el corto plazo un préstamo de tipo REPO con un conjunto "más amplio de bancos privados internacionales" en relación con el suscripto a comienzos de año por u$s1.000 millones. Werning lo presentó como una de las vías para apuntalar las reservas internacionales sin la necesidad de comprar dólares dentro de la banda cambiaria, junto a la llegada de más desembolsos de organismos multilaterales que ya fue anunciada.

Asimismo, el funcionario señaló que el esquema monetario prevé que las tasas de interés se determinen por "oferta y demanda" y señaló que los datos de alta frecuencia indican que mayo comenzó con una desaceleración de la inflación, que dará continuidad a lo sucedido en abril tras el fogonazo del 3,7% de marzo. Este miércoles, el INDEC dará a conocer el IPC del mes pasado.

Werning realizó estas declaraciones durante su discurso en el congreso anual de Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El vicepresidente de la autoridad monetaria celebró que la apertura del cepo cambiario para personas humanas se dio sin sobresaltos significativos en el valor del dólar. Empujar el tipo de cambio al piso de la banda es algo en lo que el Gobierno se empeñó tras el debut del nuevo esquema a través de la advertencia al agro sobre la no extensión de la rebaja de retenciones después de mitad de año, como señal para que liquiden rápido, y la fuerte intervención en el mercado de dólar futuro con el objetivo de reactivar las apuestas al "carry trade", entre otras herramientas.

El vicepresidente del BCRA, durante el IAEF 2025, afirmó: "Lanzamos la etapa 3, que es la etapa de brecha cambiaria cero, con cambios radicales que le dan forma a un marco fiscal, monetario y cambiario consistente".

"Esto reafirma que la secuencia de implementación elegida en un programa económico, además de su diseño general, es muy importante para encausar la convergencia al equilibrio", exhibió.

Werning afirmó que 2025, "como 2024, será considerado un año trascendental en materia de avance económico estructural, y no uno donde el calendario electoral condiciona o compromete esas decisiones importantes".

"La etapa 3 inaugura un periodo en el cual nosotros pensamos que predominan las oportunidades sobre los riesgos y se extienden las expectativas. Constituye una transición a un programa de estabilización ambicioso, hacia un programa de crecimiento sostenible basado en un régimen de competencia operativo y de libertad económica palpable", relató.

"Vamos a una mejora cuantitativa y cualitativa del balance del Banco Central, similar a la eliminación de sus pasivos pero por el lado de los activos", aseguró y resaltó el rol del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo primer desembolso de u$s12.000 millones ya fue transferido al BCRA a través de la recompra de Letras Intransferibles.

Reservas: el BCRA buscará un REPO con otros bancos internacionales

En ese sentido, se refirió al estado de las reservas internacionales, un punto controvertido a partir de la decisión del Gobierno de no comprar divisas dentro de la banda cambiaria, incluso pese a transcurrir el trimestre clave para el flujo comercial de divisas, lo que abrió interrogantes respecto de cómo prevé el equipo económico cumplir con la meta del FMI y fortalecer su activo.

Werning dio a entender que sumar más deuda en moneda extranjera es una de las vías elegidas: "Las reservas líquidas se seguirán reforzando con desembolsos de organismos multilaterales. La confianza que ha generado la etapa 3 y los más de 350 puntos básicos que ha caído el riesgo país, nos permite concretar en el corto plazo la ampliación de nuevas facilidades de REPO del BCRA con participación de un conjunto más amplio de banco privados internacionales".

A eso se suma, como contó Ámbito, la posibilidad en estudio de que el Gobierno emita deuda en pesos que sea suscripta con dólares o directamente letras en dólares, una apuesta que recuerda la experiencia de Luis Caputo bajo la gestión de Mauricio Macri con instrumentos que luego terminaron reperfilados tras el estallido de la crisis cambiaria y la reversión de aquel ciclo de "carry trade".

"Es cuestión de tiempo para que la caída de riesgo país le abra puertas al Tesoro de contar con liquidez en dólares", enfatizó Werning. "Con el fin de seguir ampliando la disponibilidad de liquidez, el BCRA ha tomado medidas de desregulación prudente del mercado de cambios. Los cambios en la normativa brinda otra opción de accesos a financiamientos de fondos del exterior para el Tesoro, siempre y cuando el financiamiento externo opere con un horizonte de inversión mayor a seis meses", aseveró.

Abajo del escenario, el clima era de celebración del rumbo oficial. El auditorio, conformado por ejecutivos de finanzas de empresas de todo tamaño y sector, se mostraba en líneas generales alineado con el rumbo y entusiasmado con las perspectivas del plan de ajuste y apertura.

Sin embargo, las dudas no están del todo evacuadas. Sobre todo en el frente del dólar y las reservas. "La clave es que todo esto sean puentes hasta que empiecen a llegar los dólares de Vaca Muerta a gran escala. Si no, esto no funciona", le dijo a Ámbito uno de un experimentado hombre de finanzas con paso por distintas grandes empresas del sector transportista. "El Gobierno necesita sumar dólares", coincidió otro de los participantes, de una multinacional de servicios, mientras tomaba un café en uno de los recreos del evento.

De fondo, lo que genera reparos es la insistencia oficial con apreciar el tipo de cambio y descuidar el frente de las reservas. "Sospecho o espero que después de las elecciones el foco sea cumplir las metas de reservas", dijo al respecto Daniel Artana, economista de FIEL, en otro de los paneles del congreso.

