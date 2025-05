Acusan a Meghan Markle y al príncipe Harry de traicionar al rey Carlos III

Después de que el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron la Corona británica en 2020, tuvieron que dejar de recibir este tratamiento especial. Sin embargo, ahora se reveló una traición en contra del rey Carlos III que generó polémica.

El matrimonio seguiría utilizando el trato de Alteza Real más allá de haber salido del Reino Unido para instalarse en Estados Unidos. Justamente, una entrevista con una presentadora famosa los dejó totalmente expuestos.

El gesto de Meghan Markle que tomaron como traición al rey Carlos III

Meghan Markle participó del pódcast The Jamie Kern Lima Show, encabezado por Jamie Kern. Allí, habló acerca de su esposo, su nueva vida y la marca de cosméticos As Ever, la cual quedó en el centro de la controversia.

En un momento de la charla, Jamie indicó que su invitada le había dado un regalo que consistía en una canasta con mermelada de frutilla casera y helados. No obstante, llamó la atención un detalle que tuvo la esposa del príncipe Harry.

"Con saludos de Su Alteza Real la duquesa de Sussex", decía la tarjeta escrita que generó un gran revuelo entre los espectadores y las redes sociales.

La respuesta del príncipe Harry y Meghan Markle ante la polémica

"Los Sussex no usarán sus títulos de Su Alteza Real porque ya no son miembros activos de la Familia Real", había especificado el palacio de Buckingham cuando Meghan Markle y el príncipe Harry abandonaron la familia real hace cinco años.

En ese entonces, acordaron con la reina Isabel II que le darían la posibilidad de dejar de prestar servicios a la Corona británica, mudarse a donde quisieran y hacer su vida.

Una de las condiciones más importantes era dejar de usar el tratamiento de Alteza Real. Si bien podían conservarlo a nivel protocolario, no tendrían que hacerlo en público, algo que se vio en el presente a Kern.

Es por eso que un vocero de la pareja le aclaró a la revista Hello!: "La pareja no utiliza sus títulos de Su Alteza Real, a pesar de que no se ha producido una revocación legal formal de los mismos".

Por el momento, ningún allegado al rey Carlos III se pronunció al respecto acerca de la polémica.

Con información de Cronista