"Me voy con bronca": Gago tras perder el Superclásico

El entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo por 2 a 1 ante River Plate en el Superclásicoy manifestó que se va "con bronca por el resultado” y que tuvieron chances para empatar pero “lamentablemente no se dio”.

“Me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar y de jugar. El análisis posterior lo voy a hacer después y a partir de eso, voy a ver las cosas que se hicieron bien y mal. Me gustó el segundo tiempo desde lo que se ve en el partido, donde el equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Tuvimos dos o tres chances claras para empatar el partido pero lamentablemente no se dio”, expresó el DT boquense, exjugador del Real Madrid de España.

“Los comentarios que tuve con el árbitro -Nicolas Ramirez- después del partido solamente eran porque en 20 minutos teníamos tres amarillas y desde el campo yo no las veo si es para tarjeta o no. Me parece un poco exagerado, porque nos condicionó con tres amarillas en tan poco tiempo”, aludió al respecto Gago sobre las amonestaciones de Tomas Belmonte, Marcos Rojo y Ayrton Costa a las 12, 19 y 23 minutos, respectivamente.

Sobre el análisis del encuentro, el DT comentó: “Intentamos contrarrestar todos los movimientos que podían hacer ellos y, a partir de eso, tratar de lograr lo que generamos en el segundo tiempo, con un poco más de amplitud y circulación por dentro, donde había más espacio para atacarlos, tener más el control del partido sabiendo los movimientos que sabíamos que podían llegar desde segunda línea, como el segundo gol (haciendo referencia el centro de Marcos Acuña)”.

Agregó: “El partido se dividió en dos partes: el primer tiempo que nos faltó un poco más de juego, que cuando lo tuvimos, tuvimos las situaciones que queríamos buscar y, en el segundo tiempo, sabíamos que íbamos a tener un poco más de velocidad y de control de partido. Creía que era un partido para jugar a las espaldas de los centrales, como fue el primer gol”, dijo.

Por último, al respecto sobre el planteo táctico que optó Gago (5-4-1) para jugar ante el “Millonario”, tras la lesión de Edinson Cavani y el ingreso de Costa, explicó que “fue por la característica de jugador de Merentiel, al no tener a Milton (Gimenez) ni a Edi (Cavani). Sabíamos que iba a ser un partido donde por momentos teníamos que defender en una situación media y a partir de allí tener más presión interna y juego”.

Y cerró: “Por las características del jugador no aposté por el Chango (Zeballos). Tiene la característica de tirarse a la banda e íbamos a perder el retroceso o el juego interno”, cerró Gago, que en 7 encuentros ante River Plate nunca lo venció, con 6 derrotas y un empate.

Con información de DeportTV