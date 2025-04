Las muertes por cáncer en Estados Unidos han descendido de forma constante durante las últimas dos décadas, según el Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, divulgado el 21 de abril de 2025 en la revista científica Cancer. El informe, elaborado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer (NAACCR) y la Sociedad Americana del Cáncer (ACS), presenta datos sobre mortalidad, diagnóstico y tendencias según grupo etario, sexo y origen étnico.

La principal conclusión del informe es que las tasas de mortalidad por cáncer disminuyeron entre 2018 y 2022 en todos los grupos observados: 1,7% anual en hombres, 1,3% en mujeres y 1,5% en niños. Esta tendencia también se observó en poblaciones de diferentes orígenes raciales y étnicos. La reducción está vinculada a la mejora en los programas de detección temprana, el acceso a tratamientos oncológicos y la disminución del consumo de tabaco, según el resumen difundido por el NCI.

No obstante, el informe advierte sobre el aumento progresivo de diagnósticos de cáncer en mujeres, especialmente en tipos vinculados a la obesidad como el de mama y útero. Los expertos que analizaron los datos señalaron la necesidad de reforzar la prevención, el acceso al sistema de salud y las políticas públicas enfocadas en poblaciones vulnerables.

¿Por qué bajan las muertes por cáncer en EE.UU.?

La caída en las tasas de mortalidad se considera un indicador clave del progreso en la lucha contra el cáncer. El informe del NCI indica que el descenso está fuertemente asociado con la reducción de casos de cáncer de pulmón y otros vinculados al tabaquismo. La disminución del consumo de cigarrillos, impulsada por campañas de salud pública, ha tenido un impacto directo en los indicadores de mortalidad.

En entrevista con Healthline, el oncólogo Jack Jacoub, director del MemorialCare Cancer Institute en California, afirmó que la detección temprana a través de programas de tamizaje, el acceso a terapias eficaces y los cambios en el estilo de vida —como dejar de fumar y controlar el peso corporal— han sido determinantes para reducir las muertes.

¿Qué tipos de cáncer aumentan en mujeres en EE.UU.?

Entre 2003 y 2021, los diagnósticos de cáncer en mujeres aumentaron cada año, según el informe publicado en Cancer. Los tipos más comunes en esta población fueron el cáncer de mama y el cáncer de útero, ambos asociados a factores metabólicos como el exceso de peso y el sedentarismo.

Además, el informe advierte sobre el crecimiento sostenido de otros tipos de cáncer vinculados a la obesidad, como los de colon, páncreas, riñón e hígado. Esta tendencia preocupa a los expertos, ya que se manifiesta incluso entre mujeres jóvenes. Anton Bilchik, jefe del Departamento de Medicina en Providence Saint John’s Cancer Institute, señaló a Healthline que estos casos muestran un cambio en el perfil epidemiológico del cáncer en mujeres.

¿Cómo afectó la pandemia de COVID-19 al diagnóstico de cáncer?

El informe del NCI destaca que durante la pandemia de COVID-19, en particular en 2020, se registró una disminución temporal en el número de diagnósticos de cáncer debido al cierre de servicios médicos y a la suspensión de programas de detección temprana. Esta interrupción podría generar un aumento de diagnósticos en etapas avanzadas en los próximos años, según la nota de prensa oficial del NCI.

Los investigadores encontraron que la magnitud del descenso en los diagnósticos fue similar en todos los estados del país, independientemente de las diferencias en las restricciones sanitarias locales. Este hallazgo refuerza la necesidad de mantener el acceso a servicios médicos esenciales durante emergencias de salud pública, según el comunicado del NCI.

¿Qué poblaciones presentan más riesgo de desarrollar cáncer?

El análisis por grupo étnico reveló que las mujeres indígenas americanas y nativas de Alaska presentan las tasas más altas de nuevos casos de cáncer. Entre 2017 y 2021 (excepto 2020), este grupo mostró una incidencia superior en comparación con otros sectores de la población, de acuerdo con el Annual Report to the Nation.

Jacoub y Bilchik, citados por Healthline, atribuyeron estas disparidades a múltiples factores, incluidos el acceso limitado a servicios médicos, la baja escolaridad, el consumo de alimentos no saludables, la desconfianza hacia el sistema de salud y las condiciones socioeconómicas. También señalaron la necesidad de implementar políticas de salud que aborden estas desigualdades estructurales.

¿Qué medidas pueden reducir el riesgo de cáncer en mujeres?

El informe resalta la importancia de mantener prácticas de prevención, especialmente en personas con factores de riesgo elevados. Jacoub recomendó realizar controles médicos periódicos, mantener una dieta basada en plantas, evitar el tabaco, reducir el consumo de alcohol, mantener un peso saludable, hacer ejercicio regular y aplicarse las vacunas recomendadas, según declaraciones a Healthline.

Bilchik también señaló la relevancia del microbioma intestinal en la prevención del cáncer. Indicó que una dieta equilibrada favorece la diversidad bacteriana y fortalece el sistema inmunológico, mientras que el exceso de alcohol y los alimentos procesados pueden alterar negativamente ese equilibrio. Estas declaraciones se publicaron en Healthline como parte del análisis del informe nacional.