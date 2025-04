Para China, los aranceles de Trump son un "chantaje" y dijo que no "teme luchar"

"Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debería abandonar su enfoque de presión extrema, dejar de amenazar y chantajear, y entablar un diálogo con la parte china sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", añadió.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, declaró al respecto: "Pueden preguntar a la parte estadounidense sobre el tipo arancelario específico. China ha manifestado repetidamente su firme postura respecto a los aranceles".

Y agregó: "Esta guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos, y las contramedidas de China son necesarias para proteger sus derechos legítimos, así como la equidad y la justicia internacionales"

"Son completamente razonables y legales. No hay ganadores en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere librar estás guerras, pero no les teme", culminó.

Ámbito