Guillermo Barros Schelotto: "No nos gusta la posición en la que estamos"

Sarmiento dio el golpe y dejó mal parado a Vélez en Liniers. El “Fortín” acumuló su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura y se hunde en la Zona B.

Luego del partido, Guillermo Barros Schelotto no dio vueltas en torno al resultado y las chances que desperdició su equipo: "Es difícil decir si es justo no, nos faltó en los últimos metros y no aprovechamos la del penal".

“Se dio el partido que todos imaginábamos: nosotros dominando y el rival buscando un contragolpe”, afirmó y le otorgó méritos a su rival: “Sarmiento hizo su trabajo: llegó una vez, nos hizo el gol y nos ganó. Lo que vino a buscar se lo llevó.

"Desde lo futbolístico uno ve que el equipo intenta. Esperemos el viernes podamos empezar a dar vuelta la historia en el campeonato local”, agregó.

En la misma línea, sostuvo: “Sabemos la ubicación en la que nos toca estar respecto a los demás equipos. No nos gusta”.