El titular de la Federación le envió sus condolencias a la familia de las víctimas, los clubes y la CONMEBOL, a la vez que reprobó los hechos de violencia: "No debe tener lugar en el fútbol".

Walter Perazzo no dirigirá en la fecha 10 a Nueva Chicago en su partido en el Martearena ante Central Norte. Iván Furios se hará cargo del equipo mañana en nuestra ciudad

El futbolista egipcio, figura del elenco de Anfield, advirtió en varias ocasiones que no su continuidad no estaba garantizada y que podría emigrar, algo que finalmente no sucederá. El delantero llegará a los 10 años en el club.