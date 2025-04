Gallardo, tras el triunfo en la Libertadores, destacó la "inteligencia" de River

River derrotó 1-0 a Universitario en el estadio Monumental de Lima por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2025, un trabajado triunfo que Marcelo Gallardo destacó en su conferencia de prensa posterior por la entrega de sus dirigidos para asegurar la victoria en Perú.

"Vinimos a jugar a un campo visitante donde el rival se hace muy fuerte. Nos impusimos del juego, desde la personalidad para plantarnos en campo rival. Conseguimos el gol, que es lo más difícil y después seguimos teniendo el control. Después sostenernos... en la Copa Libertadores de visitante siempre la pasas mal en muchos pasajes", inició el Muñeco.

"No sufrimos, no nos generaron ocasiones clara. Está bueno también poder defenderse bien si no podes sostener futbolísticamente lo muy buen que había sido el primer tiempo", agregó respecto a la complejidad para cerrar los encuentros en el plano internacional.

Es entonces que Gallardo destacó la destreza mental por parte de sus dirigidos para actuar conforme a lo que pedía el encuentro: "Muestra una inteligencia del equipo para entender que por momento vamos a pasarla mal y tenes que tratar de sufrir lo menos posible pero peleándolo, sosteniéndote con algunas otras cuestiones que tienen que ver más allá de lo futbolístico".

"Podría haber sido mejor, aprovechando el primer tiempo que tuvimos, hacer algún otro gol para si darle mayor posibilidad de no sufrir hasta el final pero no se dio y valoro los tres puntos de hoy", completó.

Por último, el Muñeco enfatizó en los inconvenientes físicos que impidieron la generación de un equipo ideal y la importancia de pelear a fondo en el plano internacional: "Esa es la búsqueda, no es por nada pero estamos con jugadores lesionados y nunca pudimos tratar de conformar el equipo que se sostenga, tenga continuidad, más allá de que tenemos jugadores. Siempre está esa intención de búsqueda de poder dar un paso adelante".

"Hoy en el inicio de Copa, que las ilusiones se renuevan, que hay muchísima expectativa, es un certamen que todos se ilusionan a jugarlo y tenemos el desafío de poder pelear esta copa hasta el final y era importante arrancarla bien, arrancar diciendo presente y creo que lo hicimos", concluyó.

Con información de TyC Sports