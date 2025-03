Macri volvió a cuestionar a Milei: "El trabajar juntos nunca existió"

El expresidente Mauricio Macri se bajó de la posibilidad de competir este año como candidato a senador en las elecciones nacionales al participar de una charla organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Cuando le consultaron si tenía previsto postularse este año a algún cargo legislativo, el ex jefe de Estado contestó sin vueltas: “No es mi idea, prefiero estar ayudando a otros para que tomen la posta”.

Luego de un discurso inicial del titular de la Bolsa local, Manuel Tagle, el líder del PRO habló de cómo se erosionó en los últimos seis meses la buena relación política que había construido con Javier Milei en el inicio de la gestión de la Libertad Avanza.

“Hace rato que no hay milanesas, se interrumpieron antes del verano”, sorprendió Macri frente a un auditorio de empresarios cordobeses. “Las milanesas” aluden a las comidas que solían compartir Macri y Milei en los primeros meses de gobierno.

La interrupción del diálogo, explicó Macri, está vinculada a la falta de respuestas del gobierno nacional frente a cuestiones que se acordaron en esas comidas y luego no se concretaron.

“Hay un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar su capacidad de gobierno y la institucionalidad, pero después no sucedieron porque él tiene un entorno que no lo convalidó”, introdujo Macri, y desarrolló: “Él me habló de un proyecto de país que a mí me entusiasma y eso lamentablemente cuando él después lo bajó al triángulo de hierro que lo rodea se transformó en un proyecto de poder”.

El “triángulo de hierro” al que se refirió Macri incluye al presidente, a su hermana, la secretaria general Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo.

En ese contexto, Macri planteó que es difícil que haya boletas compartidas en las elecciones de este año.

“El Presidente lo primero que me propuso fue la famosa fusión. Yo le dije que antes de casarte tenés que tener cierta intimidad... Y el trabajar juntos nunca existió. Lo único que pasó es que tuvimos que rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo para que el país no se vaya al demonio”, lanzó.