Un diputado del PRO quiere que la exESMA deje de ser un espacio de la memoria

El diputado del PRO Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto para transformar la exESMA -que hoy es en un espacio de la memoria por los crímenes cometidos allí durante la Dictadura- en un centro para capacitar a las Fuerzas Armadas y Bomberos, especializado en emergencias y catástrofes.

En diálogo con Clarín, Chumpitaz señaló que la propuesta no es "cerrar el museo", sino "retirarlo como gesto de pacificación y que se cuente la verdad completa sobre la década del 70", y consideró que es "un gesto de sacrificio que hay que hacer".

La iniciativa fue presentada hace una semana en la Cámara de Diputados y se trata de un proyecto de comunicación para pedirle a la Legislatura porteña que debata la posibilidad de "ceder las tierras a las Fuerzas Armadas para trabajar", detalló el legislador nacional.



Fue presentada sin apoyo formal del PRO porque "es un tema delicado y puntual", reconoció el santafesino y señaló que dentro del partido "cada uno tiene su pensamiento". Sin embargo, conversó con algunos diputados del su mismo bloque, de La Libertad Avanza y con algunos espacios provinciales que le habrían dado su apoyo en caso de que el tema llegue al recinto.

"Siempre presento los proyectos en conjunto con 15 firmas, pero en este caso no quise comprometer a nadie ni que sienta que lo estoy usando para este tema porque es escabroso", expresó.

En caso de que el proyecto no tuviera suficientes adhesiones, Chumpitaz se mostró dispuesto a escuchar una "propuesta de mejora" para desarrollar un centro de capacitación militar en otro espacio, pero sostuvo la necesidad de "transformar la ESMA en un espacio completo donde se hable de todas las víctimas, eso va a pacificar".



Al respecto, reconoció que nunca visitó el sitio de memoria que se encuentra en el barrio de Nuñez, sobre la calle Av. Libertador 8151, lo describió como "un lugar emblemático para las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia" y destacó que está "estratégicamente ubicado".

"Pongamos un museo completo, que no sea tomado por un sector político, que se tome toda la historia. Que sea un espacio de memoria también para las víctimas del terrorismo subversivo. Eso ayudaría a pacificar", insistió.

Uno de los obstáculos que podría enfrentar el proyecto tiene que ver con que el Museo Sitio de Memoria ESMA fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en septiembre de 2023. Si bien se oficializó durante el mandato de Alberto Fernández, la postulación se realizó en 2017, mientras estaba en el Gobierno el actual presidente del PRO, Mauricio Macri.



Consultado sobre las dificultades que generaría trasladar el museo hacia otro lado por su calificación como patrimonio mundial, Chumpitaz señaló que no sería un problema porque esa denominación "solo refiere al Casino de Oficiales", donde funcionaba el centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de 1976.

El diputado Chumpitaz planteó que se trata de "una propuesta de futuro" para futuras catástrofes

"Es una propuesta de futuro entendiendo que Argentina tiene que empezar a mirar los problemas que pueden llegar, como por ejemplo la inundación en Bahía Blanca", indicó el diputado Chumpitaz en diálogo con Radio con Vos.

Un diputado del PRO propuso cerrar la ex ESMA para construir un centro de entrenamiento militar

El legislador del PRO había adelantado la iniciativa en su cuenta de X, donde señaló que "el museo de la memoria" que hay dentro del predio de la exESMA "divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado".



En ese sentido, durante la entrevista radial, consideró que "Argentina merece no olvidar el pasado pero sí mirar el futuro" y -en línea con el video difundido este lunes por el Gobierno nacional- pidió "empezar a ver la memoria completa para que haya justicia verdadera".

"Una de las maneras es empezar a cerrar esa grieta profunda que hay en la sociedad respecto de ese tema. Tenemos que unir a los argentinos, dejar atrás el pasado y contar la verdad completa", marcó.



Asimismo, señaló que la cifra de 30 mil "es un relato" y pidió saber "exactamente cuántos son" los desaparecidos. También destacó la decisión del Gobierno nacional de desclasificar los archivos de la dictadura.

El duro cruce entre el periodista Jairo Straccia y el diputado Chumpitaz por la cifra de desaparecido

Jairo Straccia, conductor del programa radial Buenas tardes China, cuestionó al diputado del PRO al aire y señaló que "si estás tan preocupado por saber la cantidad exacta de atrocidades que cometió la dictadura, presenta un proyecto para que los militares en algún tipo de mecanismo den información".

"Yo no estoy interesado, presenté un proyecto y lo único que hacés es interrogarme de manera intempestiva porque no te gusta lo que pienso, vos sos más fascista de los fascistas que criticás", respondió Chumpitaz.



Al respecto, Straccia expresó: "Yo siento que si estuviera en Alemania, estaría hablando con alguien que explica el contexto y diciendo que no fueron 6 millones de judíos, sino cinco millones novecientos noventa y nueve mil, que hagamos un centro en Auschwitz y veamos la verdad completa para dejar atrás el pasado". Y agregó: "No sé para qué te llamé, te mando un abrazo".



Antes de cortar la comunicación, el diputado del PRO deslizó: "No te gusta el debate" y el periodista respondió: "Te estoy dando el micrófono para que niegues una tragedia".

"No necesito tu micrófono, tu radio no la escucha nadie, no te hagas el canchero al aire", retrucó Chumpitaz, a lo que Straccia contestó: "No me hago el canchero, me estoy dando cuenta de que le di el micrófono a alguien que reivindicaría el Holocausto en Alemania y le pido perdón a la audiencia".

Con información de Clarín