Diputados: “Este Congreso es cómplice de Javier Milei y la represión”

Otra fuerte discusión tuvo como protagonistas a la izquierda y Martín Menem. La diputada del Frente de Izquierda-Unidad, Vanina Biasi, pidió la suspensión de la sesión y pasar a un cuarto intermedio, hasta que se levante el masivo operativo de seguridad en las adyacencias en el Congreso.

En el intercambio, el presidente de la Cámara le solicitó en varias oportunidades cuál es la extensión de la interrupción solicitada. “No se haga el gil, presidente, es para este momento”, gritó Biasi, durante la discusión.

En medio de un clima caldeado, la diputada de UP, Cecilia Moreau, tuvo otro duro intercambio con Martín Menem, al defender la formalidad de la presentación de la moción de privilegio, y solicitó que se ponga a consideración de una votación nominal. “A mi no me pelotudeces", le espetó la legisladora nacional.

De inmediato, Martín Menem le reclamó al jefe de la bancada de UP que llame al orden a Moreau. “Presidente: venís de hacer un papelon la semana pasada. No me des indicaciones de qué hacer con nuestro bloque. Yo no doy indicaciones”, le respondió Germán Martínez.

La moción, finalmente, quedó descartada se puso en consideración y se votó por 93 votos afirmativos, 140 negativos y 3 abstenciones.

Poco después, los legisladores Nicolás del Caño y Vanina Biasi tuvieron otro cruce a los gritos con el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón.

