Día del sueño: Ante una “sociedad 24/7”, recomiendan mantener horarios y hábitos saludables

El tercer viernes de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, una iniciativa para concientizar sobre la importancia del descanso en la salud y el bienestar. Este año el lema es: "Hacer de la salud del sueño una prioridad".

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ –por Aries-, el cardiólogo y diplomado en Medicina del sueño, Sebastian Schanz, señaló que en los últimos 50 años, el humano duerme cada vez menos, como consecuencia de una “sociedad 24/7” con oferta de actividades continuas, la exposición a la luminosidad permanente y la conectividad.

“En el sueño importa la cantidad y la calidad. Genéticamente, hay personas que tienen un perfil más diurno, otro más nocturno, pero aun así, no es normal dormir menos de seis horas por día. Y el adolescente necesita más horas, su momento de mayor lucidez no es a las 8 de la mañana, cuando muchos empiezan muchos el colegio”, detalló.

El profesional remarcó la importancia de mantener una “higiene del sueño”, respetando horarios y hábitos adecuados para el descanso.

“El tema es que no tengo que estar haciendo actividades que son estimulantes para el cuerpo, previo a la hora que me tengo que ir a dormir. No es bueno ni hacer actividad física tarde a la noche, tampoco comer tarde”, indicó y agregó que “otro elemento es la estimulación lumínica que le demos al cerebro, porque le estamos diciendo al cerebro que todavía mediodía”.

Consultado sobre el insomnio, Schanz señaló que se trata de una patología “sumamente frecuente y compleja” ya que se debe a muchos factores. “Hay un componente psicológico o psíquico en el insomnio, que es la rumiación, sumado al estrés que uno vive día a día y alguna preocupación, esa preocupación es la que rumiamos mentalmente”, dijo.

Finalmente, el profesional también hizo referencia a la siesta y consideró que el tiempo adecuando no debe superar los 30 minutos para evitar confusión y la sensación de cansancio. “Al terminar de comer no es bueno dormir completamente acostado porque puede haber reflujo esofágico. Lo ideal es no en total oscuridad, semis entado en un sillón o en una hamaca”, cerró.