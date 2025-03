Messi o Cristiano Ronaldo, la contundente respuesta del Príncipe William

El Príncipe William del Reino Unido es un reconocido fanático del fútbol. En una divertida sesión de preguntas y respuestas para el medio británico The Sun, se animó a elegir un bando en el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además aseguró que recreó el famoso “Siu” del portugués en su jardín trasero, a la sombra del castillo de Windsor.

Con su amigo y defensor del Aston Villa, Tyrone Mings, respondió una serie de preguntas sobre el deporte rey. Mings lo consultó acerca de cuál es su celebración de gol favorita y el primero en la línea de sucesión al trono británico respondió: “Bueno, supongo que la más icónica es la de Cristiano Ronaldo”. Acto seguido, Mings lo interrogó descaradamente: “¿Lo has recreado unas cuantas veces en el jardín?”. ”¡Pues claro! Y luego me lesiono los isquiotibiales”, contestó.

Pero lo más interesante fue cuando se sometió al clásico ping pong entre jugadores icónicos. Para elegir un pateador de penales entre Zinedine Zidane y David Beckham se decantó por el actual dueño del Inter de Miami. Luego, se lo notó muy dubitativo al elegir entre el ex goleador brasileño Ronaldo y Messi, aunque eligió al argentino.

De inmediato llegó la pregunta que divide las aguas del mundo del fútbol desde hace años: “¿Cristiano Ronaldo o Messi?”. “Tengo que ir con Messi, simplemente”, respondió el Príncipe de Gales e hijo del rey Carlos III del Reino Unido, junto a su primera esposa Diana, también conocida como Lady Di.

William aseguró que practicó mucho fútbol cuando era estudiante del Eton College, la institución más prestigiosa del Reino Unido, en la cual se forman los varones de la nobleza británica. Además, comentó: “Sigo jugando al fútbol 11 cuando mi apretada agenda me lo permite”.

El heredero a la Corona fue visto jugando al fútbol, junto a su hijo George, con algunos trabajadores de la finca Sandringham y los habitantes del pueblo, en Nochebuena.

Hace un tiempo le confesó a Four Four Two que es un ferviente apasionado por el Aston Villa. “Yo no quería seguir a los equipos habituales. Quería un equipo que pudiera darme más momentos de montaña rusa emocional”, subrayó.

En aquella oportunidad el británico recordó cuál fue el momento en el que se convirtió en fanático de los Villanos. El Príncipe asistió a un partido de semifinales de la FA Cup contra el Bolton. “Fue fantástico, me senté con todos los fanáticos con mi gorro rojo puesto, y lo pasamos genial”, indicó. Aquel encuentro terminó con victoria para el Villa por 4 a 1.

Su fanatismo es tal que pensó en ponerle a uno de sus hijos el nombre de Jack Grealish, quien fuera un emblema del equipo de Birmingham. “Insistiré para que el bebé se llame Jack o Jackie”, comentó en ese momento, pero finalmente su hijo fue bautizado como Louis. Tiene otros dos herederos junto a su pareja Kate Middleton: el mayor se llama George y la Princes Charlotte fue la segunda en nacer, a mediados de 2015.

Con información de Infobae