Ni los chicos se salvan de Bullrich: salían del colegio y los detuvieron durante la represión

Los chicos van a una escuela técnica en la calle Lavalle y al salir del colegio se encontraron con el operativo policial en la Plaza de Mayo; como estaban todas las cuadras cortadas y no pudieron tomar el colectivo, empezaron a caminar. “Ellos no conocen mucho la zona; cuando llegaron (a la plaza de Mayo) había corridas, escucharon los disparos, se asustaron y empezaron a correr”, contó Mariana Gómez, la mamá Lautaro. “La policía los detuvo y los acusó de tirar piedras contra la Casa Rosada”.

La excusa para detenerlos, detalló, fue que al correr a uno de los chicos se le cayó un mate que llevaba, que habría sido tomado por una piedra o proyectil.

Dos mujeres que estaban en el lugar filmaron a los nenes, mientras eran retenidos por la policía contra las rejas de la Casa Rosada y se quedaron con ellos para impedir que se los llevaran. En el video se ve a los chicos, con las manos atadas en la espalda, y un termo al lado. Mariana agregó que la policía “se les tiró encima para ponerle los precintos”, a pesar de que era evidente que se trataba de niños, y que los tuvieron dos horas en el piso. Las mujeres consiguieron que intervinieran abogados y unas horas más tarde los chicos quedaron en libertad. Pero hasta las 9 de la noche no pudieron reencontrarse con sus padres.

El caso pone en evidencia la desproporción de los operativos antiprotesta dispuestos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de los que forma parte la rutina de hacer detenciones al voleo para instalar la idea de que la policía controló a bandas de violentos que van a las marchas - dijo la ministra el miércoles- “preparados para matar”.

“Si le hubieran revisado las mochilas les habrían encontrado útiles”, señaló la madre de Lautaro.

“Recién como a las nueve de la noche se pudo comunicar conmigo una de estas mamás, porque mi hijo de los nervios no se acordaba del número de celular. El nene tenía el celular en el bolsillo, pero no se lo dejaban agarrar”.

“Ahí me pude enterar de todo, estaba preocupada, no sabía donde estaban. Había empezado a llamar a compañeros y me dijeron que estaban llegando a eso de las 20 porque no había colectivos. Cuando me enteré, me fui corriendo para allá y ahí estaban con la policía, y los liberaron recién cuando firmé un acta. Lo hice en disconformidad, porque ahí figura que tiraron piedras y los chicos y los testigos dicen otra cosa”.

Página12