Nación no descartó enviar más fondos a Bahía Blanca: "Estamos dispuestos a colaborar"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartó enviar más fondos a Bahía Blanca para financiar la reconstrucción tras el temporal, obras que el intendente Federico Susbielles estimó en $400.000 millones, y aseguró "el Gobierno nacional está dispuesto a colaborar".

El funcionario explicó que la ayuda económica de $10.000 millones autorizada el viernes pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue la suma que le pidió "para empezar" el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pero aclaró que "no hay un monto establecido".

"Iremos viendo cómo la Provincia y la Nación arman esta reconstrucción. El Gobierno nacional está dispuesto a colaborar porque es su responsabilidad", afirmó este lunes a La Red. En ese sentido, ratificó que "trataremos de ayudar al Gobierno de la Provincia en todo lo que podamos".

"Claramente las fuerzas de la emergencia tienen que ver con la Provincia y con la Nación. La reestructuración tendrá que ser una planificación que haga la provincia de Buenos Aires y la Nación acompañará en todo lo que pueda, pero uno tiene que respetar las jurisdicciones y las responsabilidades que tiene cada uno", sostuvo.

En cuanto a las estimaciones del Municipio, que adelantó que la recuperación costará más de $400.000 millones, Francos consideró que "hablar de cifras ahora es un poco difícil porque todavía no hay idea de magnitudes", pero señaló que "todo lo que la Nación pueda hacer para apoyar económicamente, lo hará".

"Me parece importante que separemos el tema de la tragedia del concepto general de la obra pública. No conozco el impacto del canal Maldonado sobre la inundación, pero si la Provincia considera que hay que analizarla, el Gobierno está dispuesto a conversar", añadió.

Consultado sobre la posibilidad de que Javier Milei viaje a Bahía Blanca, el jefe de Gabinete reconoció que "la presencia del Presidente siempre es importante", pero aclaró que "habrá que verlo". "Seguramente evaluará cuál es el momento, pero está siguiendo y da instrucciones a sus ministros para participar en todo momento", afirmó.

Por último, adelantó que se analiza la posibilidad de implementar un sistema de alertas ante fenómenos climáticos que llegue directamente a los teléfonos celulares. "Se hace en varios países del mundo. Son temas que pueden llevarse adelante y son muy útiles para los ciudadanos. Si se puede avanzar en ese camino, lo haremos", señaló.

Según el último informe de situación difundido este domingo por la noche, el balance es de 16 personas fallecidas y 963 evacuadas. La empresa EDES ya restableció el 65% del servicio eléctrico en la ciudad. Este lunes no habrá actividad administrativa en el ámbito municipal y se recomendó a los comercios que no descuenten el día a los empleados que no puedan presentarse a trabajar.