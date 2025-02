“La Batalla de Salta nos deja un legado muy importante que hay que recordar”

En el marco del 212° aniversario de la Batalla de Salta, en ´Hablemos de política- por Aries- el ensayista histórico, Martín Güemes Arruabarrena, analizó el peso de la historia en la institucionalidad y remarcó el legado de figuras como la de Manuel Belgrano.

“El General Manuel Belgrano, sabiendo se enfrentaba con Tristán, que eran amigos, que habían estado en España juntos estudiando y que habían nacido en Arequipa, y que más del 80% del ejército realista era americano, perdonó a todo el ejército, los dejó libre con la promesa de que no iban a volver a levantar las armas contra la patria. Es un acto de benignidad ante el vencido que es notable”, recordó.

En ese sentido lamentó que en la actualidad la política esté mediada por discursos de odio y los enfrentamientos sean incentivados por las redes sociales.

“El Presidente Milei dice que venimos de 100 años de decadencia y hemos tenido decadencia, no me cabe duda, pero no recuerda que en el año 1921, para un aniversario de la batalla del 20 de febrero, hubo políticos de diferentes extracciones que lanzaron el proyecto del ferrocarril Huaytiquina al Pacífico, justo cuando también se estaba recordando el centenario de Güemes. Una obra formidable para su tiempo, incluso para hoy, y una mirada de abrirnos al Pacífico, eso enseña la historia”, insistió.