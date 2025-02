Milei sobre la polémica de $LIBRA: “No tengo nada que esconder”

Este lunes, durante una entrevista con Jonatan Viale por TN, el presidente Javier Milei se refirió a la polémica por la publicación de la criptomoneda $LIBRA.

“Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse, pero yo no tengo nada que ocultar, ni nada que esconder, y por lo tanto no tengo ningún problema de venir y dar la cara”, afirmó.

Y apuntó contra la oposición y la política tradicional a la que calificó de “rastrera y miserable”.

“Están nerviosos, saben que hoy las encuestas les dan recontra bajo, o sea, dan una diferencia en favor nuestro enorme. Además saben que la economía está en franca recuperación” dijo y aseguró que en medio del proceso electoral “la economía va a estar creciendo por lo menos el 7%, y te vas a encontrar con la inflación en el 1%”.

Y agregó: “saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más, y son el status quo, si hay cualquier cosa que puedan hacer para intentar romper, lo van a hacer porque saben que van camino a la extinción”.

Ante la consulta sobre la publicación en sus redes sociales de X sobre la criptomoneda, Milei aclaró que no “publicitó” sino que “difundió” y aseguró que la propuesta consistía en “armar una estructura para que financie a aquellos emprendedores que por una cuestión de informalidad, o porque no existe el mercado de capitales, no tienen acceso al financiamiento”.

Respecto a la posterior eliminación de la publicación que desató la polémica, Milei excusó que “ante una serie de comentarios negativos, y ante la duda lo que hice fue sacar el tuit”.

Consultado sobre su parecer respecto a que la figura de un presidenta difunda una criptomoneda, Mieli se consideró un “tecno-optimista fanático” y aseguró que no cometió error ex ante.

“Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Ahora en post, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir (que) tengo algo que aprender. Yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei, los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros”, cerró.