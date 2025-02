Ficha Limpia: sospechas sobre la voluntad del Gobierno de que se sancione

Incertidumbre es la palabra que mejor define el escenario que impera en el Senado sobre el destino que tendrá el proyecto de ley de ficha limpia, en medio de una fuerte desconfianza de los bloques dialoguistas sobre la voluntad del gobierno de Javier Milei por conseguir la sanción de la iniciativa que fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados para impedir que sean candidatos y funcionarios públicos quienes tengan una condena judicial confirmada en segunda instancia.

Con el kirchnerismo y sus 34 senadores en contra -consideran que el proyecto tiene como objetivo principal proscribir a Cristina Kirchner-, basta que se sumen dos votos por el rechazo para hacer fracasar de manera definitiva el proyecto que, por tratarse de una reforma electoral, requiere del apoyo de la mitad más uno del total de los miembros del cuerpo para ser aprobado. El objetivo a alcanzar son 37 votos positivos.

En los bloques dialoguistas que apoyan la iniciativa, la UCR y Pro, están convencidos de que el Gobierno no quiere la ley, pero creen que va a mandar a sus senadores a votar el proyecto para disimular sus verdaderas intenciones. Por eso, sospechan de lo que puedan hacer los senadores de fuerzas provinciales o de bloques menores que suelen apoyar las propuestas de la Casa Rosada.

“Hay que poner la vista en los aliados, en los que le votan todo lo que el Gobierno le pide”, dijo un senador del bloque Pro. La misma sospecha se esparce como reguero de pólvora en los despachos de la UCR, bancada que apoyará de manera unánime el proyecto a pesar de que algunos de sus legisladores temen el poder de daño que podría tener una herramienta de ese calibre en manos de jueces que llegaron a sus cargos apalancados o apadrinados por gobernadores en su mayoría peronistas.

Cuando se habla de aliados legislativos del Poder Ejecutivo las miradas se posan en los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos del Frente Renovador de la Concordia que gobierna la provincia, y en el peronista Carlos Espínola (Corrientes), que preside el interbloque Las Provincias Unidas, un mosaico de fuerzas en el que peronistas que rompieron con el kirchnerismo conviven con una radical de Chubut y una neuquina sin terminal política en su provincia.

El caso de los misioneros es el que más dudas genera, aun cuando ninguno de los dos se manifestó de manera pública sobre el proyecto. La fuerza que gobierna la provincia desde hace 20 años y que lidera con mano de hierro el peronista Carlos Rovira ya se negó a tratar un proyecto de ficha limpia presentado por el radicalismo cuatro años atrás.

La iniciativa quedó olvidada en la Cámara de Representantes de la provincia. Misiones tiene un Poder Legislativo unicameral, que era presidida por el propio Rovira. Con ese antecedente a la vista, parece difícil que Arce y Rojas Decut se inclinen ahora por apoyar ficha limpia.

Espínola y su vínculo con Caputo

Espínola, por su parte, ha forjado en el último año una estrecha relación con Santiago Caputo, al extremo de que el senador correntino, y no un miembro de la bancada oficialista, fue quien presentó ante la Comisión de Acuerdos el dictamen que permitiría tratar en la próxima sesión del Senado el pliego que nomina a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.

El alineamiento de Espínola con la Casa Rosada se fortaleció en los últimos meses al calor de la búsqueda del senador de convertirse en candidato a gobernador de La Libertad Avanza en las elecciones que celebrará este año la provincia mesopotámica.

A la hora de las sospechas, en el Pro y la UCR también mencionan a Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que responde al gobernador Alberto Weretilneck, dirigente de extracción peronista que siempre se ha alineado con los gobiernos nacionales de turno. Sin embargo, la provincia tiene una ley de ficha limpia sancionada el año pasado por iniciativa del mandatario provincial y que es una de las más restrictivas del país.

Tiempos parlamentarios

Aunque todavía no tiene fecha, fuentes del Senado aseguraron que el proyecto podría discutirse la semana próxima en comisiones, pero todavía no se sabe el día ni a qué comisión será enviado el texto. Todo indica que debería ir a la de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista cordobesa Alejandra Vigo, que responde al exgobernador Juan Schiaretti y que integra el interbloque que comanda Espínola aunque no sigue los lineamientos políticos del correntino.

Cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, discutió en el Senado hace tres semanas con los jefes de los bloques dialoguistas la agenda de temas a discutir en las sesiones extraordinarias, el proyecto de ficha limpia quedó relegado. Se acordó discutirlo recién en marzo en la Cámara alta ya que la prioridad del Gobierno estaba puesta en la suspensión de las elecciones primarias.

Sin embargo, hay senadores de la oposición dialoguista que analizan la posibilidad de pedir la inclusión sobre tablas del proyecto en la sesión de la semana próxima, junto a la suspensión de las PASO y el pliego de Lijo. La idea es forzar al kirchnerismo a rechazar el tratamiento y, así, hacerle pagar el costo de quedar en contra de la iniciativa.

En aquella reunión, uno de los legisladores presentes le advirtió a Francos sobre la actitud de algunos de los senadores aliados del Gobierno en relación a ficha limpia, en particular el caso de los misioneros. Según confiaron testigos del encuentro, la respuesta del jefe de Gabinete fue guardar silencio y levantar los hombros, una señal interpretada como que estaba ante una situación que excedía a su conocimiento.

La Nación