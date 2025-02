Milei explicó por qué Mariano de los Heros y Cavallo "volaron por los aires"

"Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas", lanzó Milei contra el echado De los Heros en diálogo con Radio Rivadavia.

Milei insistió con parte de lo expuesto más temprano, durante otra entrevista, donde negó que tenga lista una reforma previsional. "No puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional, si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra, en el segmento informal? Es un disparate", comentó.

Y abundó: "Si yo me pasé toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía", puntualizó Milei.

En el caso de la otrora embajadora ante la OEA pesó el vínculo filial, el mismo la que la llevara a asumir en el puesto cuando el Presidente hablaba loas de Domingo Cavallo y el exministro de Economía no cuestionaba sus políticas.

"Usted no puede tener a alguien que escribió… O sea, Sonia escribió con su papá (Cavallo) y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico", apuntó Milei y fue tajante en su conclusión: "Por lo tanto, no se puede estar en la misa y la procesión. O se está de un lado o se está del otro".

En la misma línea, Milei afirmó que Cavallo tiene "intereses políticos" que, dijo, "claramente, y no son los del gobierno".

"Hay que ver a quién está respondiendo", comentó sobre ex ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa. "Durante la campaña electoral fue claro con quién se alineó. Que llamaba a que yo no me presentara, que yo le hacía el juego al kirchnerismo... No, con Massa no", añadió, sin precisar el candidato.

Javier Milei ratificó que el Gobierno no tiene prevista una devaluación

Durante el reportaje brindado a Radio Rivadavia el Presidente ratificó lo adelantado la semana pasada por Luis Caputo: el Gobierno no tiene previsto una devaluación.

“No vamos a devaluar, de hecho, la moneda en Argentina se tiene que apreciar”, dijo y enumeró la serie de hechos que él prevé que sucedan para que se de este fenómeno monetario.



“En primer lugar, porque Argentina no emite pesos, Argentina absorbe 6% de la base monetaria, por mes, con el superávit fiscal (...) Si a esto le sumamos que, el año pasado, compramos 5 mil millones de dólares de más, respecto lo que era la regla de emisión cero, más los 5 mil millones de dólares que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones; más pongan el número que quieran respecto del acuerdo con el Fondo, no sé, ¿Cuánto dice el mercado? ¿10 mil millones? Quiere decir que tenemos una pared de 20 mil millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera”, analizó.

Y continuó: “No sólo eso, si además quitamos 2 billones de pesos por mes de la calle, (...) si a eso le sumamos que la demanda de dinero se está recomponiendo de niveles que estaban en el subsuelo (...) y si a eso le sumamos que la economía está creciendo fuertemente, por lo tanto, hay un brutal aumento de la demanda de dinero, no sé cómo van a hacer para subir el dólar, el dólar se tiene que caer como un piano”.

Clarín