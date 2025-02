Jorge Brito habló sobre el presente económico y deportivo de River

El Presidente de River, Jorge Brito, brindó su palabra para La Página Millonaria en las últimas horas, en las dialogó sobre diversas aristas entre las que se encuentran la actual situación de Rodrigo Villagra y el modelo de gestión del “Millonario” frente a la aparición de las Sociedades Anónimas Deportivas.

El mandamás del club de Núñez, cuyo mandato al frente del club finaliza en diciembre, manifestó entre otros puntos en el mano a mano con el medio partidario la situación del ex mediocampista de Talleres de Córdoba, sobre el que aclaró que la transferencia “todavía no está materializada”.

“Acá hubo una voluntad del jugador de generar una transacción con con este grupo en el cual nosotros no teníamos relación, yo no tengo relación con Foster Gillett, no lo vi nunca nunca en mi vida y a través del departamento de fútbol tomamos contacto o recibimos contacto del grupo empresario y bueno es una transacción que va a terminar de materializarse cuando haya un club y se pueda hacer”, sostuvo Brito.