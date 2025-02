El cuerpo de una adolescente de 17 años que llevaba 23 días desaparecida fue encontrado este jueves en un arroyo de la localidad de Jesuitas, en Brasil, y la policía detuvo a su cuñado como presunto autor del crimen.

No se sabía nada de Flavia Gabriely Pires Pinto desde que se había ido de la casa de su novio el 13 de enero por la tarde.

Sin embargo, en las últimas horas su cuñado, un joven de 19 años que está casado con su hermana, condujo a la policía hasta el lugar tras un largo interrogatorio.

Los bomberos finalmente encontraron el cuerpo de Flavia a unos 30 metros del lugar que había señalado.

El cuerpo de la adolescente presentaba signos de violencia y por ahora la policía está tratando el caso como una muerte violenta.

Según el comisario Leandro Vadalá, responsable de las investigaciones, el cuñado negó en un principio estar involucrado en la desaparición de la mujer. Pero la policía descubrió que el hombre había buscado a la joven el día de su desaparición.

“Las diversas imágenes y elementos investigativos que se recabaron durante la investigación realmente demostraron que él estaba en el lugar e incluso había buscado a la víctima en el momento de su desaparición”, afirmó Vadalá al sitio g1.

El cuñado declaró que ese día, había salido a consumir drogas a orillas del agua con Flavia, que ella tuvo un problema y él la empujó al arroyo.

No obstante, según sus familiares, la víctima no consumía drogas. Además, no hay evidencia de una relación romántica entre Flavia y su cuñado.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia y de las pericias toxicológicas para esclarecer el caso.

El cuñado de la víctima no tenía antecedentes penales y permanece a disposición de la justicia.

Con información de TN