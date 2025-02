Un turista estadounidense fue asesinado a tiros en Filipinas

Un turista estadounidense fue asaltado y asesinado a tiros frente a su pareja mientras estaba de vacaciones en Filipinas.

Ralph Manecke, de 56 años, fue baleado por un ladrón que llevaba la cara tapada por un casco en la ciudad de Trento el miércoles por la noche. El crimen ocurrió mientras retiraba aproximadamente 800 dólares en efectivo de un cajero automático, según la policía local.

El sospechoso saltó de una camioneta justo cuando Manecke y su compañero, Jerald Ceasar Tornea, de nacionalidad filipina, habían puesto los fajos de dinero dentro de su bolso. El delincuente le arrebató el bolso a Tornea y le disparó un solo tiro a Manecke en el estómago.

“Mientras nos íbamos, una camioneta se acercó a nosotros y un hombre salió de ella”, dijo Tornea a la policía después del incidente, según el informe policial.

“Me quedé atónito cuando vi que nos apuntaba con un arma. Le advertí a mi compañero que no se moviera. No pude hacer nada. Sentí todo el cuerpo entumecido”, continuó la pareja de la víctima. “Me tiré al suelo y el hombre me arrebató la bolsa. Entonces oí un disparo”, agregó.

Un video desgarrador grabado por testigos muestra a Tornea abrazando a Manecke en medio de la calle, antes de que llegara la policía. Manecke fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

Las autoridades aún están investigando el asalto fatal. En Filipinas se llevan a cabo al menos 13 asesinatos cada día. En 2019, último dato disponible del Banco Mundial, la tasa de homicidios se situó en 4 por cada cien mil habitantes.

La mayor parte de las 4331 víctimas de asesinatos en 2019 fueron hombres. En la mayoría de los casos, los crímenes estuvieron relacionados con otros delitos (robos, drogas, etc).

Con información de TN