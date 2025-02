Lanzan #AmigoResponsable, una campaña contra el alcohol al volante

La Municipalidad puso en marcha la campaña “Amigo Responsable”, cuyo objetivo es promover en los grupos de jóvenes, un conductor designado que no haya ingerido bebidas alcohólicas para poder conducir y evitar accidentes.

La campaña de concientización inició este fin de semana en distintos puntos y eventos bailables de la ciudad. La actividad es coordinada por la Dirección General de Juventud y Niñez junto a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

La campaña entregó folletería que remarcaba los puntos como: “Si vas a manejar, no tomes bebidas alcohólicas; usa el cinturón de seguridad; usa el casco si vas en moto; no uses el celular cuando conduzcas y respeta los límites de velocidad”. Y a cada conductor responsable, se les entregó una pulsera identificadora de color verde.

Jimena Rosas, titular de la Dirección General de Juventud y Niñez, remarcó que el programa “Amigo responsable”, busca concientizar a la juventud sobre la aplicación de la Ley provincial N° 8477 que obliga a los conductores que provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol o drogas a pagar su atención en hospitales públicos. Si no pueden afrontar el costo, deben realizar servicios comunitarios.

“Entendemos que muchos van a divertirse, pero no toman conciencia que, si cometen un accidente deben abonar su atención médica. Y muchas familias no pueden costear esos gastos. Es mejor prevenir estas situaciones complicadas. Por eso pedimos que, si van a salir, elijan a un amigo responsable que se proteja él y a los demás”, expresó Rosas.