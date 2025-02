Aplastado: el Arsenal goleó al City de Guardiola

En un partido electrizante, Arsenal mostró un nivel superlativo y goleó 5-1 al Manchester City en el Emirates Stadium, por la fecha 24 de la Premier League. Con una actuación colectiva arrolladora, los dirigidos por Mikel Arteta se aprovecharon del flojo presente de los Citizens y lograron un triunfo clave en la pelea por el campeonato.

Los goles del local fueron convertidos por Martin Ødegaard, Thomas Partey, Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz y Ethan Nwaneri, mientras que Erling Haaland había igualado transitoriamente el encuentro para el equipo de Pep Guardiola que parece no encontrar el rumbo en esta temporada y cada vez muestra una imagen más floja.



Con este resultado, Arsenal llegó a los 50 puntos y quedó a seis del líder Liverpool, aunque con un partido más disputado. Por su parte, el Manchester City sigue sin encontrar regularidad en las últimas fechas y se ubica en la cuarta posición con 41 unidades, cerca de quedar fuera de la zona de clasificación directa a la próxima Champions League.

En la próxima jornada, los Gunners, que consiguieron un importante triunfo para no perderle pisada al Liverpool, visitarán al Leicester, mientras que el City intentará recuperar terreno en el campeonato cuando reciba al Newcastle en el Etihad Stadium. Será un cruce clave pensando en las clasificación a las competencias de la próxima temporada y que puede empezar a definir muchas cosas en el último tramo importante de un torneo que está más apasionante que nunca.

Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Manchester City por la Premier League:

Resultado: Arsenal 5 vs Manchester City 1.

Posesión: Arsenal 47% vs Manchester City 53%.

Tiros al arco: Arsenal 11 vs Manchester City 7.

Fouls cometidos: Arsenal 5 vs Manchester City 6.

Pases correctos: Arsenal 343 vs Manchester City 425.

Pases incorrectos: Arsenal 60 vs Manchester City 62.

Recuperaciones: Arsenal 20 vs Manchester City 11.

Tarjetas amarillas: Arsenal 2 vs Manchester City 0.

Tiros libres: Arsenal 0 vs Manchester City 0.

Con información de Minuto Uno