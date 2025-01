Horacio Rodríguez Larreta considera ser candidato, aunque fuera del PRO

En pleno año electoral, ya se registran los primeros movimientos en los distintos partidos políticos. Las luces se las llevan el Gobierno y la chance esquiva de conformar una alianza con el PRO, pero también hay indicios en la oposición. Incluso en aquellos que hoy están alejados del centro de la escena y las primeras planas.

Uno de esos actores que buscan volver a la política activa es el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Como contó TN tiempo atrás, luego de perder la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, Larreta se dedicó a asesorar gobernadores y mandatarios en materia de gestión. Ahora, analiza volver a ser candidato en este 2025.

“Horacio está evaluando ser candidato o no. La decisión la va a tomar más cerca de marzo”, remarcaron en el círculo próximo al exmandatario. Antes, las opciones eran dos: diputado o senador. Con el desdoblamiento de las elecciones porteñas, se abrió una tercera opción, que es la de legislador por la Ciudad. “Hoy está más inclinado a ser candidato en la nacional, pero el análisis continúa”, indicaron. El dato es que si la decisión tuviese que tomarla hoy, se presentaría por fuera del PRO.

El caso es que el PRO se encamina a una alianza con La Libertad Avanza, ya sea para este turno electoral o el presidencial del 2027. Y esa línea es la que no comparte Larreta. Por eso se alejó de los cargos partidarios y se mantiene al margen de la vida orgánica del partido, pese a conservar su ficha de afiliado. No tiene diálogo con Patricia Bullrich y mantiene vínculo con Mauricio Macri, pero no es una posibilidad compartir lista con ellos en este momento.

No obstante, en el entorno de Larreta contemplan todos los escenarios. Sostienen que para competir en las elecciones nacionales sería mejor contar con una estructura más grande, porque de lo contrario, estaría en cierta desventaja. En contrapartida, consideran que para la disputa porteña “son más importantes los nombres”. Y ahí apuestan a poner en valor los ocho años de gestión que tuvo Larreta.

“Horacio aún no tiene claro si va a ser o no candidato”, explicó un dirigente del PRO muy cercano a Larreta. Ante la consulta sobre si en su entorno lo quieren de candidato, apuntaron a este medio que “siempre creo que Horacio tiene mucho para aportar a la política, aunque no solo se puede hacer desde una banca ese aporte. Así que no me desvela si es o no”.

“Por ahora está en etapa de análisis, si va a jugar o no, y luego se verá en qué categoría”, contó otro colaborador de Larreta a este medio. “Hoy apostaría por ir solo”, aclararon, aunque remarcaron que “todas las opciones están arriba de la mesa”. Y pese a que se inclina a presentarse por su cuenta, en su entorno indicaron que “Horacio habla con todos, con dirigentes de todos los partidos. Para él eso es un valor y lo sigue haciendo”.

Mientras tanto, Larreta está colaborando con distintos gobiernos provinciales, para ayudarlos con la gestión. Entre ellos, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Nacho Torres en Chubut y Claudio Poggi en San Luis. “Todo de manera ad honorem”, aclararon fuentes cercanas al exmandatario.

Respecto de la posibilidad de conformar una gran alianza electoral, el exalcalde se reúne con dirigentes de -casi- todo el arco político. “El único límite son los extremos: ni libertarios ni kirchneristas”, remarcan en las filas de Larreta. Y en ese espacio de centro, hoy, está solo y sin apuro. Pero hay una convicción: no retirarse de la política y esperar la oportunidad para volver al ruedo. En ese lote de dirigentes con los que hay diálogo fluido pueden mencionarse al titular de la UCR nacional, Martín Lousteau, el diputado nacional Facundo Manes, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, entre otros.

De esta manera, el exjefe de Gobierno porteño dejará de lado el silencio estratégico y buscará ganar visibilidad. Incluso ya comenzó a utilizar con asiduidad sus redes sociales en los últimos días, con fuertes posiciones políticas.

