Paro nacional de trenes: más de un millón de usuarios afectados

El paro nacional de trenes que se lleva a cabo este martes afecta a más de un millón de pasajeros y generará pérdidas por $100 millones en pasajes no vendidos. La medida de fuerza, llevada a cabo por el gremio La Fraternidad, se inició a las 9 y estará vigente hasta las 15 y alcanza las líneas Roca, Sarmiento, San Martín, Mitre y Belgrano Sur.

"Esto la verdad es un verdadero caos", señaló una mujer que acababa de llegar a la estación Constitución en el último servicio habilitado.

"Cerca de 1 millón de pasajeros afectados como consecuencia de esta medida de fuerza y además desde Trenes Argentinos informan que el Estado perderá más de 100 millones de pesos en pasajes", informó el periodista Cristian Romero en el programa La Mañana.

Conforme al anuncio por parte del gremio La Fraternidad, la medida de fuerza iba a ser de 9 a 15 horas, pero en muchas líneas el último tren salió antes de las 7.00, lo que perjudicó a miles de usuarios.

En el partido bonaerense de Moreno hubo casi dos cuadras de fila para tomar algún colectivo y mientras los pasajeros aguardaban subir y reclaman por el paro: "Tengo el día perdido, estoy hablando con mi jefe para ver qué solución hay. Tengo seis hijos y no me puedo dar el lujo de no trabajar un día", señaló un hombre.

"Siempre tomo tren, tardo 45 minutos, pero hoy me toca colectivo y el trayecto es mucho más largo, tuve que salir más temprano de mi casa para tratar de viajar tranquila", contó otra pasajera a NA.

La medida dictada es en rechazo a la oferta salarial del 3,53% por considerarla insuficiente frente al desfase inflacionario del 46% acumulado. Otros sindicatos ferroviarios, como la Unión Ferroviaria y APDFA, ya aceptaron acuerdos, lo que aísla a La Fraternidad en su postura más firme.

