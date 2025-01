Nico Sánchez, integrante de Los Pumas, anunció su retiro del rugby

A los 36 años, Nicolás Sánchez le puso fin a su carrera en el rugby profesional. Es una noticia singular para el deporte argentino: el ahora exapertura fue uno de los jugadores más emblemáticos de los Pumas, equipo en el que se destacó como máximo goleador histórico.

“Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona”, expresó Sánchez en su cuenta de la red social Instagrama.

“El rugby me dio mucho más de lo que podría haber imaginado. Me enseñó valores como el trabajo en equipo, la humildad, el respeto y la resiliencia. Pero, sobre todo, me permitió conocer personas extraordinarias: amigos, entrenadores, rivales y todos aquellos que me acompañaron en este camino”, amplió el tucumano.

“Agradezco profundamente a mi familia, amigos y a todos los que estuvieron a mi lado en cada partido, en cada triunfo y en cada derrota. Su apoyo fue siempre muy importante. También quiero agradecer a los clubes, selecciones y equipos que confiaron en mí y me permitieron vivir este sueño. Me retiro con el corazón lleno de gratitud, llevando conmigo recuerdos imborrables y el orgullo de haber representado a este gran deporte. Aunque dejo de jugar, el rugby siempre será parte de mi vida. Gracias a todos por formar parte de este increíble viaje”, finalizó en su comunicado.

Sánchez ya había dejado abierta las puertas al retiro hace un par de meses, cuando condujo al Tucumán Lawn Tennis a la conquista del Nacional de Clubes y de la Copa del Torneo del Interior A, el certamen del NOA.