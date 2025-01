Djokovic venció a Alcaraz y alcanzó su 50ª semifinal de Grand Slam

Novak Djokovic lo hizo de nuevo. El 10 veces campeón del Australian Open, a los 37 años, se impuso con autoridad ante el español Carlos Alcaraz y alcanzó la semifinal del primer Grand Slam de la temporada. El duelo comenzó con tendencia favorable para el ibérico, que llegó a quedarse con el primer set, pero el balcánico sacó su mejor versión de ahí en adelante y selló un 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 que lo llenó de confianza de cara a lo que se viene. Para alcanzar el duelo decisivo, el ex número uno del mundo tendrá otro durísimo escollo: el alemán y segundo preclasificado, Alexander Zverev.

Alcaraz dio el primer golpe cuando cerraba el parcial inicial, al quebrar por segunda vez el servicio de Djokovic y sellar el 6-4 que parecía allanarle un triunfo “lógico” por edad y ranking. El ahora 50 veces semifinalista de Grand Slams, como era de prever, no bajó los brazos y se mantuvo calmo ante la prepotencia con la que llegaba cada bola del otro lado de la red.

Así como se definió la primera, la siguiente manga cayó del lado del serbio. Con una rotura en el décimo game, Nole puso tablas y empezó a torcer una historia que parecía complicada. En las siete ocasiones anteriores en las que se habían enfrentado, el nacido en Belgrado se había impuesto en cuatro de ellas y nunca había perdido en canchas rápidas con el prospecto oriundo de Alicante.

La paridad y la tensión eran absolutas. La jueza del partido debió advertir en reiteradas ocasiones que el público mantuviera el silencio entre los saques de los protagonistas del enfrentamiento más picante en lo que va del certamen. Sin ir más lejos, cuando promediaba el tercer set, Charly le pidió a espectadores que estaban en las primeras filas que no lo distrajeran más con sus charlas entre servicios.

Con dos quiebres consecutivos en el sexto y octavo juegos, el favorito del los locales que lo vieron una decena de veces alzarse con el título selló el 2-1 parcial hasta ese momento con el punto del partido. Alcaraz aplicó todo su repertorio pero no logró batir a Djokovic, que corrió hacia la red, retrocedió y definió como si tuviera 15 años menos.

Desde ese momento, Nole advirtió que había ganado la batalla mental. El Rod Laver Arena estalló con la ventaja del mimado de casa y el cuarto set ya estaba sentenciado desde que comenzó. En el primer game, Carlos cedió su servicio y nunca más logró emparejar las acciones. El serbio selló el encuentro con otro 6-4 y jugará su 50ª semifinal de un Major el próximo jueves ante Zverev.

El alemán, más temprano, había vencido en cuatro sets al estadounidense Tommy Paul, por 7-6 (1), 7-6 (0), 2-6 y 6-1. Este miércoles continuará la acción en el Abierto de Australia, con el cierre de los cuartos de final: el estadounidense Ben Shelton irá ante el italiano Lorenzo Sonego y Jannik Sinner -el número uno del mundo- se medirá con el local Álex de Miñaur.

El camino del serbio de 37 años, que llegó posicionado 7° del ranking mundial, se inició con una victoria sobre el norteamericano Nishesh Basavareddy (4-6, 6-3, 6-4 y 6-2), el portugués Jaime Faria (6-1, 6-7, 6-3 y 6-2) y el checo Tomas Machac (6-1, 6-4 y 6-4). Luego, en octavos de final, dejó afuera a otro checo, Jiri Lehecka, con un 6-3, 6-4 y 7-6.

“Lo primero que quiero transmitir es mi admiración por Carlos. Es el número uno más joven de nuestro deporte, tiene cuatro Grand Slams. Espero que no gane tantos (risas)”, dijo ante los micrófonos. “No quiero revelar mucho, porque sigo en torneo. Tomé una medicación que me ayudó. Para ser sincero, no sabía si perdía el segundo set si iba a poder seguir jugando. Vi que estaba medio dudoso desde el fondo de la cancha Carlos y tomé confianza. Pero una vez que pase el efecto del medicamento, mañana a la mañana veré cómo estoy”, sorprendió al hablar sobre los problemas físicos que arrastra.

“En 2023, tuve una lesión similar desde el principio del torneo y tuve que ir más con mi derecha y creo que hoy me ayudó más en el tercer set. Es muy emotivo todo y cualquier punto puede cambiar el partido, más contra un campeón como Carlos. Fue desafortunada la lesión, pero aquella lesión de 2023 me ayuda a hacer más agresivo mi juego. Espero aplicarlo en mis partidos de semis. Ahora lo importante es recuperarme, el día extra sin partido para mi es suficiente para recuperarme. Sacha está jugando en gran nivel, pero tenemos un acuerdo que mientras yo esté en competencia él me va a dejar ganar”, planteó entre risas tras sumar su quinto triunfo en ocho encuentros contra el español.

Con información de Infobae