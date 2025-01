Dakar 2025: Luciano Benavides logró su segunda victoria consecutiva

El Rally Dakar 2025 sigue regalando emociones y sorpresas, y la novena etapa entre Riad y Haradh no fue la excepción. El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) ha logrado su segunda victoria consecutiva en la prueba, imponiéndose en una especial de 357 kilómetros y consolidándose como uno de los grandes protagonistas en la categoría de motos. En un impresionante duelo, Benavides superó al francés Adrien Van Beveren (Honda) por 1 minuto y 54 segundos, lo que le permite acercarse aún más a la posición de privilegio en la clasificación general.

Benavides sigue demostrando su destreza en las dunas del desierto saudí. El salteño, quien ya había mostrado su gran capacidad en etapas anteriores, logró mantenerse firme durante los 357 kilómetros de la especial, donde la navegación y la resistencia fueron clave para alcanzar la victoria. Esta victoria no solo es un reconocimiento a su habilidad, sino que también refleja su gran preparación física y mental para hacer frente a las exigencias del Dakar.

Con esta segunda victoria consecutiva, Benavides sigue siendo uno de los grandes contendientes del Rally Dakar 2025. Actualmente ocupa la cuarta posición en la clasificación general, a solo siete minutos de Adrien Van Beveren, quien se encuentra en el tercer puesto. La diferencia entre ambos se ha reducido significativamente, y todo indica que la lucha por el podio se intensificará a medida que la competencia se acerque a su fase final.

“Hoy ha sido una etapa dura, supuestamente iba a ser fácil, pero la verdad es que fue bastante complicado. Pero bien, me he sentido muy cómodo. He tenido algunos errores de navegación, pero muy pequeños. Tuve que ir muy atento a la navegación. Contento porque estoy teniendo una gran segunda semana”, afirmó Luciano, que tuvo el desafío extra de ser el primero en la pista.

“Lamentablemente los resultados no reflejan lo bien que me siento. Como decía antes, creo que la carrera ha dado mucha ventaja a los que han hecho un buen prólogo y de ahí no se han movido mucho las clasificaciones. Yo estoy intentando ir día a día, escalando y luchando. Y hoy creo que lo he hecho bien”, agregó.

Mientras tanto, el australiano Daniel Sanders, también piloto de KTM, sigue consolidándose como el gran dominador del Rally Dakar 2025. Sanders, quien finalizó tercero en la novena etapa, continúa liderando la clasificación general con una ventaja de casi 15 minutos sobre el español Tosha Shareina (Honda). A pesar de una fuerte caída que le costó varias posiciones en etapas anteriores, Shareina logró recuperarse y finalizar en la séptima posición, manteniendo sus esperanzas de podio intactas.

La regularidad y el ritmo constante de Sanders le han permitido mantener una ventaja cómoda, pero no debe confiarse, ya que aún quedan varias etapas complicadas por delante. La competencia está lejos de finalizar, y cada etapa sigue siendo una prueba de fuego para los pilotos.

La carrera continuará el miércoles con la décima etapa, que llevará a los competidores desde Haradh hasta Shubaytah. Esta etapa presenta un extenso enlace de 520 kilómetros, lo que pondrá a prueba la resistencia física de los pilotos y sus máquinas. La especial de 115 kilómetros sobre las interminables dunas del Empty Quarter, el desierto más grande del mundo, será un desafío aún mayor para los competidores.

Este tipo de terrenos plantea una serie de dificultades en cuanto a la navegación y el manejo de las motos, lo que hace que cualquier error pueda ser costoso. Además, las altas temperaturas y el polvo harán que las condiciones de la competencia sean aún más duras. Por lo tanto, las decisiones tácticas y la capacidad de adaptación serán claves para los pilotos que busquen avanzar en la clasificación general.

Con información de automundo