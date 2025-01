Medicamentos oncológicos: alertan que murieron más de 60 personas en 2024

Colectivos de pacientes, gremios y sociedades científicas realizarán este martes un "abrazo a la salud pública" desde las 13 horas en la puerta del Ministerio de Salud en reclamo de la entrega inmediata de medicación a pacientes oncológicos y otras enfermedades. Alertaron que durante el 2024 murieron más de 60 personas por no recibir medicamentos por parte del Estado nacional.

Se trata de un reclamo que distintas organizaciones de representativas de pacientes vienen realizando desde el comienzo de la gestión libertaria y aún no han tenido respuestas. En el 2024 denunciaron que hubo al menos 60 muertes de personas que dejaron de recibir medicamentos por parte del Estado nacional y debieron interrumpir sus tratamientos. Además alertaron que la situación puede provocar el crecimiento de casos de enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B o C, entre otras.

En comunicación con C5N, el médico y secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabkowski, contó que una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo que proveía medicación de alto costo para pacientes oncológicos y con enfermedades raras que no podían ser provistos por los bancos de drogas de las provincias o del Banco Nacional de Drogas.

"Eran más de mil expedientes (pacientes) a los cuales se les cortó la medicación. Obviamente eran enfermos graves, todos, y al cortarle la medicación durante meses eso provocó esta cantidad de fallecimientos. En 2024 murieron más de 60 personas por no recibir medicación", expresó.

Ante esta situación, las distintas organizaciones de pacientes presentaron en abril un amparo contra el Gobierno nacional pidiendo que se entregue la medicación de manera inmediata. Con demoras jurídicas, el 30 de diciembre el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, decretó una medida cautelar que le ordenó al Estado resolver los pedidos de medicamentos y subsidios demorados, como también, adecuar todos sus procedimientos al plazo de 60 días para resolver que establece la Ley de Procedimientos Administrativos.

"El Gobierno en lugar de cumplir apeló el fallo el 3 de enero con dos argumentos muy cuestionables. El primero fue quitarle legitimidad a las asociaciones de pacientes porque decían que el problema era individual y debía resolverlo cada uno de los damnificados. En el segundo decían que las provincias debían hacerse cargo las provincias ya que según su visión el Gobierno nacional estaba solo para coordinar, organizar, pero no debía prestar la financiación a esta medicación", comentó Yabkowski.

El 8 de enero, mediante la resolución 42/2025, el Gobierno creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) en reemplazo de la Dadse y disolvió la dirección de tuberculosis, lepra, hepatitis entre otras estructuras que coordinaban la asistencia y el apoyo a las provincias en atención.

Sin embargo, hasta la fecha los pacientes no tuvieron certezas con respecto a si el Estado nacional se hará cargo de su reclamo. "No sabemos si se va a hacer cargo de la situación ni de los mil expedientes que están vigentes. En el decreto no lo dice, así que dependen de la voluntad política del Ministerio de Salud de resolverlo o no. Nosotros creemos que si hubiese voluntad de resolverlo por parte del Gobierno no hubiesen apelado el fallo", señaló el titular de FESPROSA.

El médico alertó que esta situación no solo perjudica a quienes padecen las enfermedades sino también al conjunto de la sociedad. Los datos epidemiológicos son contundentes: los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico.

Por estos motivos, el martes distintas organizaciones realizarán un abrazo simbólico en la puerta del Ministerio de Salud para visibilizar la situación y pedirle respuestas al ministro Mario Lugones y exigir que "paren con la motosierra en salud".

"Si no tenemos respuestas seguramente la lista de enfermos graves y fallecidos puede aumentar. El presupuesto para hepatitis, tuberculosis y HIV del ministerio bajó un 76% del 2024 al 2025. Eso significa más contagio en la comunidad, porque a medida que dejas la medicación pasas de ser un enfermo crónico no contagiante a un potencialmente contagiante. Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico lo que están haciendo es una barbaridad", concluyó.

Carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones:

Buenos Aires, 13 de enero de 2025

Al ministro de Salud de la Nación Dr. Mario Iván Lugones

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, representantes de sociedades científicas, profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, nos dirigimos a UD. con el fin de solicitar una audiencia con carácter de urgente frente a la derogación de coordinaciones nacionales de TBC. LEPRA, así como hepatitis virales, HIV, dispuestas por el decreto 1138/2024.

Estas coordinaciones han sido pilares fundamentales para articular políticas públicas nacionales, asegurar estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento, y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas de la OMS para la eliminación de tuberculosis y hepatitis virales para 2030.

Los datos epidemiológicos son contundentes: los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico. Estas cifras reflejan una crisis de salud pública que requiere una respuesta estatal robusta, no el desmantelamiento de estructuras críticas.

La decisión de cerrar estas coordinaciones contrasta con la Ley 27.675, que establece la obligación de una respuesta integral e intersectorial para abordar estas enfermedades, y con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como la Declaración de Alto Nivel sobre Tuberculosis de 2023. Este retroceso compromete la rectoría estatal y la capacidad de Argentina para garantizar el acceso universal a diagnósticos y tratamientos, especialmente en poblaciones vulnerables, como niños, adolescentes y personas en situación de pobreza.

Solicitamos, con carácter urgente, conocer cómo se garantizará el cumplimiento de la Ley 27.675 y de los compromisos internacionales tras la derogación de estas coordinaciones. Asimismo, requerimos una reunión inmediata con usted para evaluar los riesgos asociados a estas medidas y definir estrategias conjuntas que aseguren la protección de la salud pública.

La salud no puede retroceder. Es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población.

Quedamos a la espera de una respuesta favorable a nuestro pedido.

Atentamente,