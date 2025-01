Terminó la primera mitad del Rally Dakar 2025 en Arabia Saudita y el balance es positivo para los argentinos. Este jueves, en la etapa entre Alula y Hail con 428 kilómetros cronometrados, llegó la victoria para Luciano Benavides en motos, que tuvo su debut triunfal con KTM. Fue en otra jornada fría con menos temperaturas bajo cero en el momento de la largada del quinto tramo de velocidad.

El salteño repuntó luego de un mal parcial en la jornada del miércoles, durante el inicio de la etapa maratón en la que los competidores no reciben asistencia de sus equipos y deben hacer las reparaciones en sus vehículos. “Ayer fue también la etapa más difícil, quizá la más difícil que he hecho en mi vida y he fallado en navegación”, contó el menor de los hermanos Benavides, quien es octavo en la clasificación general, que sigue liderando Daniel Sanders (también oficial de KTM).

Su victoria fue el mejor regalo de cumpleaños para su hermano Kevin, también del equipo oficial KTM. “Sufrí mucho, pero lo logré. Terminé. Quería darme este regalo de cumpleaños, de llegar y verlo a mi papá (Norberto)”, contó el dos veces ganador del Rally Dakar en motos (2021 y 2023), que hoy fue 29º y marcha 26º en la general. “Estoy haciendo un gran esfuerzo, no puedo abrir mucho los dedos, no puedo cerrar mucho la mano, entonces estoy corriendo con un brazo y medio”, recalcó.