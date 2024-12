La desaparición de cuatro niños tras un operativo militar sacude a Ecuador

El paradero de cuatro niños en Ecuador es desconocido desde el 8 de diciembre. Hay silencio, versiones contradictorias y la desazón aumentó con el hallazgo de cuerpos maniatados y calcinados que no han sido identificados.

"¿Dónde están?", preguntan los padres de Saúl Arboleda, Steven Medina y de los hermanos Josué e Ismael Arroyo. Ellos salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, un popular barrio del sur de Guayaquil. Sus familias no volvieron a saber de ellos y hoy exigen respuestas.

La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano declaró que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada tras un operativo militar.

El caso ocurre en el marco de una política de militarización del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, instaurada desde enero de 2024 en un intento por contrarrestar el incremento de la criminalidad.

"En este caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se configuró una grave violación de Derechos Humanos”, dijo a France 24 Fernando Bastías, abogado del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organismo que ha acompañado a las familias en el proceso judicial.

22 días desaparecidos

El pasado 24 de diciembre fueron encontrados cuatro cuerpos, maniatados y calcinados, en un terreno cercano a la Base Aérea de Taura, a unos 40 km de donde fueron detenidos los menores y donde habrían sido vistos por última vez.

Debido al estado de los cuerpos, la verificación de sus identidades a través del registro dactilar, uno de los procesos que utilizan los forenses con resultados más inmediatos, no se pudo realizar.

El siguiente paso fueron las pruebas antropológicas para la identificación de los restos. Pero tampoco fueron concluyentes. Ahora, deben esperar el resultado de las pruebas de ADN, que estarían listos en 30 días; es decir, hacia finales de enero de 2025. La Fiscalía de Ecuador aclaró que aún continúan las pericias de identificación.

"Que devuelvan a nuestros hijos. No queremos nada más. Nosotros no dormimos, no comemos. Tampoco tenemos vida al levantarnos y no verlos. Llevarlos a la escuela a jugar pelota. No va a ser lo mismo", rogó Ronny Medina, padre de Steven, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, el pasado 23 de diciembre. En esa misma sesión legislativa se presentó el video en el que se observa cuando hombres con trajes militares detienen a los niños.

Con información de France 24