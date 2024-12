Cristina criticó a la Corte por beneficiar a Macri con Correo Argentino: "Al servicio de los poderosos"

La expresidenta Cristina Kirchner criticó a la Corte Suprema de Justicia al afirmar que el reciente fallo que estableció que el Tribunal Superior porteño puede revisar las causas del fuero ordinario beneficia a Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino. "Al servicio de los poderosos para cubrir sus negocios", escribió sobre los jueces que la integran.

"Macri en su feudo con la Corte de custodia, los medios aplaudiendo y grandes empresas agropecuarias en default. ¿Escenas de un país fallido?", es el título del mensaje que la exvicepresidenta publicó en su cuenta de la red social X.

"Empresarios que aplauden a sus verdugos", los llamó y puso como "telón de fondo" el proyecto económico del gobierno de Javier Milei, que "vimos fracasar más de una vez en el pasado".

"Nos acerca peligrosamente a convertirnos en un país fallido", concluyó Cristina. Según su análisis, estos hechos reflejan las tensiones de una economía que está en riesgo si basa el crecimiento económico exclusivamente en commodities del campo.

"Una economía reprimarizada y con claro sesgo extractivista, con altísimo nivel de endeudamiento en moneda dura y en pesos, con el precio del dólar intervenido a la baja por el BCRA y carry trade en riesgo, paritarias con tope, bienes y servicios no transables muy por arriba de la inflación, commodities agrícolas cayendo por superproducción global, debería hacer recalibrar a quienes apuestan sólo a Vaca Muerta para el crecimiento y mejoramiento de la situación económica macro y micro", advirtió en un extenso párrafo.

En ese sentido, la ex presidenta recordó que el precio del gas y el petróleo, "como todo commoditie", es fluctuante y depende de la economía global. "No viene mal recordar que en el año 98 tuvimos el precio del barril de petróleo a menos de 9 dólares. No lo leí en ningún libro ni me lo contó un economista, Néstor era gobernador de Santa Cruz y las cuentas del Estado lo sufrieron", evocó.

"Todo esto sucede en una Argentina donde además la noticia económica del día es que tres importantes empresas agropecuarias, una de ellas icónica por su crecimiento e importancia, se declaran en default", contextualizó CFK en referencia a la crisis expuesta por las autoridades de dos empresas del grupo Los Grobo, propiedad de Gustavo Grobocopatel, que anunciaron que no podrán cumplir con pagarés bursátiles por más de USD10 millones.

"No es novedoso, pero nunca dejará de ser curioso que empresas que se llenaron de plata con gobiernos que detestan terminan arruinadas con los gobiernos que votan", remató la referente peronista.

En su texto, Cristina Kirchner no usó eufemismos para vincular las decisiones de la Corte Suprema con los deseos del expresidente Mauricio Macri y calificó de "inédito, escandaloso e inconstitucional" el fallo del Máximo Tribunal del viernes.

Con información de Conclusión