Rally Dakar 2025: Los salteños Benavides confirmaron su participación

Kevin Benavides hablo sobre al expectativa de cara al comienzo de la competencia: “Al Dakar 2024 llegué después de tres lesiones en el año. Empecé un poco lento, sin ritmo, pero luego fui tomando sensaciones y sintiéndome más en ritmo. Conforme fueron pasando los días fui ganando etapas y el hecho de haber terminado P4 después de un año difícil fue un gran puesto para mí.”

“El accidente ocurrió el 11 de mayo y desde entonces las cosas cambiaron mucho para mí. No me doy por vencido. Estoy trabajando muchísimo todos los días para tratar de llegar al Dakar. Voy a llegar, el tema es en qué porcentaje de aptitud física. Espero darlo todo con gimnasio, mucha fisioterapia, cámara hiperbárica, dieta, entrenamiento.”

En tanto, Luciano expreso: "El Dakar 2024 se complicó por la rotura del motor. No me había sentido cómodo en la moto, por algunos cambios realizados y además lo sufrí en la parte física. Tras la rotura fui penalizado y tuve que largar adelante esas etapas de arena, y así me quedé sin chances de ganar en las etapas en que me sentía más fuerte para pelear. Fue un Dakar raro con un P7 con sabor a poco, ya que había ido con el número #1 y las expectativas eran muy altas.”