Cuáles son las transferencias que ARCA, exAFIP, no podrá controlar ni vigilar en 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) este 2024, lo hizo con muchas de sus responsabilidades. Una de ellas es controlar las transacciones financieras y las operaciones en cuentas bancarias y billeteras virtuales.

En concreto, ARCA exige a las instituciones financieras y las fintech que reporten los datos de sus usuarios cuando estos cumplen ciertos parámetros. Estos incluyen superar un cierto umbral al realizar transferencias, uno de los métodos más utilizados por los argentinos para manejar su plata.

Es en este marco que, de cara al 2025, cada vez más cercano en el horizonte, muchos usuarios ya analizan opciones para evitar lo que perciben como "una lupa" de la entidad sobre sus cuentas.

¿Qué transferencias no controlará ARCA, ex AFIP, en 2025?

En base a los parámetros actuales, y la última actualización del organismo, para que una transferencia no sea controlada por ARCA debe estar por debajo de los $400.000.

Este es el monto total que implica una "obligación de reporte" a las entidades. Así, dicho monto se convierte en un punto de referencia, ya que un valor superior obligaría a las entidades a reportar los movimientos financieros, ingresos y egresos.

De esta forma, a menos que se supere otro umbral, una transferencia de $350.000 no implicaría un informe automático a ARCA. Uno de esos parámetros 'alternativos' es el hecho de que la ex AFIP establece que los saldos mensuales superiores a $700.000 también deben ser informados.

Cada uno de estos montos se actualizarán automáticamente el próximo enero, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Por lo que, en 2025, es probable que estos valores aumenten, de modo que una transferencia de dicho valor seguiría sin ser controlada por ARCA.

¿Cómo hacer transferencias ilimitadas sin control de ARCA, ex AFIP, en 2025?

Sin embargo, hay un truco para hacer transferencias sin límite ni control por parte de la ex AFIP, gracias a una popular billetera virtual.

Se trata de PayPal, el gigante de los pagos digitales a nivel mundial, que, al estar radicado en el exterior y no contar con un convenio de intercambio de información con Argentina, permite realizar transacciones sin supervisión de ARCA.

Por estas características, la ex AFIP no puede monitorear los fondos depositados en esta plataforma, lo que ofrece a los usuarios la tranquilidad de que sus cuentas no estarán bajo la vigilancia del organismo tributario.

Esta misma condición aplica a otras billeteras como Wise, Neteller, Skrill y Payoneer, que también pueden ser utilizadas con la misma finalidad.

