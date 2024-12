Inconstitucionalidad de reelección indefinida: senador K cuestionó a la Corte

El senador nacional, y presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, criticó a los jueces de la Corte Suprema de la Nación por el fallo emitido días atrás que pone fin a la reelección para gobernador indefinida en la provincia de Formosa y consideró que fue una decisión menos jurídica que “política”.

“El único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa. Pero si no te vota la gente no sos reelecto, como le pasó a Macri”, chicaneó Mayans, formoseño y muy cercano al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, durante una entrevista con Romina Manguel, en FM Millenium.

El experimentado senador consideró que los jueces del Máximo Tribunal podrían haber estado condicionados políticamente para tomar esa decisión, que salió de manera unánime. “Insfrán ha hecho una administración increíble. Inauguró una escuela por día en los últimos cinco años. La Corte ha tenido decisiones políticas influida por ciertos sectores", opinó y asoció el fallo sobre Formosa a otras sentencias que afectaron al peronismo: “Cuando Cristina fue candidata al Partido Justicialista empezaron a salir cosas. Salió todo. Como hacían en el tiempo de Macri, cuando cualquier problema que tenía el gobierno empezaban a salir cosas del Poder Judicial”.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz concluyeron en el fallo publicado el último jueves que la cláusula de la Constitución provincial que le permitió competir a Insfrán -gobernador ininterrumpido desde 1995- en las elecciones, y quedarse en el poder durante tres décadas, choca con la Constitución Nacional.

Rosatti y Maqueda, en forma conjunta, y Lorenzetti, en un voto en la misma línea, sostuvieron que en Formosa se debe llevar adelante una reforma constitucional que cambie la normativa actual. Rosenkrantz fue más allá y sostuvo que el gobernador no debió haber sido habilitado para presentarse y declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, en función de la concreta práctica institucional que permitió el ejercicio ininterrumpido del poder por parte de aquel.

No obstante, concluyó que, con el objetivo de respetar la vida institucional de la provincia y el principio republicano, el gobernador puede terminar su mandato. “Es por ello que en el presente caso se dispondrá que el actual gobernador podrá terminar el mandato que culminará el 10 de diciembre de 2027″, sostuvo.

En ese sentido, durante la entrevista Mayans opinó que el fallo de la Corte “dice que hay que corregir un artículo de la Constitución y se va a corregir y poner el mandato de dos períodos”, aunque aclaró “la Constitución (local) permitía la reelección”.

En ese sentido, el senador peronista apuntó contra Mauricio Macri al considerarlo el principal influyente en las decisiones políticas de la Corte. “El que tiene influencia en la Corte es Macri y el grupo de Lago Escondido. Y tienen alguna alianza con el gobierno de Javier Milei. Son esquemas políticos”, comentó y, ante la repregunta, apuntaló su idea: “La Corte es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la Justicia”.

Las opiniones de Mayans se dan a días de que la Corte pase a tener tres integrantes, dado que dentro de una semana dejará su cargo Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará. En ese sentido, el gobierno propuso la incorporación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero necesita los votos del Senado; es decir, cierto consenso con el peronismo, que tiene mayoría en la Cámara.

Para que eso prospere, Mayans advirtió que dependerá del “espíritu de negociación del Ejecutivo” con su bloque pero reconoció que hasta ahora “no hay posibilidad”.

“Hemos hablado pero hasta ahora no hay respuestas. No se cayó la negociación porque en un sistema político de este tipo no se pueden caer. El Gobierno tiene que saber que no puede tener dos jueces si no tiene 48 votos en el Senado”, explicó y manifestó la posición de Unión por la Patria: “Para nuestro equipo tiene que haber una mujer en la Corte. Con nuestra visión, necesitamos una persona que entienda la visión federal y el rol del Estado. Si es todo abogados de empresarios como ahora, no se puede. García-Mansilla representa a un grupo empresario. Más Rozenkrantz. Queremos tener personas con visiones distintas. Nosotros en 24 horas resolvemos si el Gobierno tiene ganas de conversar”.

“Nosotros no ganamos ni la mitad de 9 millones. Fue una maniobra. Hicieron todo lo posible para que Kueider quede en el Senado entonces hicieron la operación de los sueldos”

“Tenemos una dieta de menos de la mitad de eso. Yo cobro 4.400.000 por todos los conceptos. No sé cómo van a llegar a esa cifra si no tenemos un aumento del 200%, cosa que no va a pasar”.

“Me pareció rara la operación. Empezaron después de que salió Kueider, para protegerlo y hacer una maniobra de distracción. El oficialismo lo quiere proteger. Caputo lo había propuesto como presidente de la Comisión de Inteligencia. Si tenían éxito y Kueider iba como presidente, tenían el fondo de los 100 mil millones, Kueider pasaba en una combi por Paraguay”.

“Ningún senador gana más de 4 millones y medio. Hay una diferencia abismal con 9 millones. Siempre hemos tenido racionalidad. Yo propuse un proyecto de unificación salarial respecto del presidente que no prosperó”.

“El Ejecutivo tiene otra modalidad de gastos. Ya lo demostró Kueider, que no necesitan justificarlo”

“Es una movida de prensa para salvar a Kueider. El presidente, Macri y Villarruel y los tres fracasaron. Tuvo 61 votos en contra”.

“Se le acabó el tema de la lucha contra la corrupción y Ficha Limpia porque quedó en evidencia cómo sacaron la Ley Bases. Compraron los votos”

“Acá tenés un senador que fue encontrado in fraganti y un presidente que lo está defendiendo”

“Hay otros Kueider en el Senado. A Camau Kueider lo describía como su jefe”

“Van a llegar a casi 100 mi millones de dólares de deuda en un año de gestión y diciendo que tienen superávit y le deben a las provincias plata de educación e inversión pública”

Con información de Infobae