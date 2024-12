Los cinco jugadores sub 23 que Scaloni sigue de cerca

Lionel Scaloni sigue de cerca a muchos jóvenes futbolistas, que se esperan sean importantes en el futuro de la Selección Argentina. Muchos ya han tenido experiencia en la ‘Albiceleste’ por haber sido convocado en listas anteriores, pero se espera que tengan continuidad para 2025 si siguen en el nivel que muestran habitualmente.

Son jóvenes con mucho talento, calidad, habilidad y, por supuesto, cuentan con la personalidad necesaria para vestir la camiseta ‘albiceleste’ en un año que mezclará Eliminatorias, también amistosos y podría incluir una Finalissima en el medio, si es que no se juega en marzo de 2026.

Scaloni anunció que aquellos jugadores que no tengan continuidad no serán convocados. En base a estas declaraciones que hicieron ruido por parte del DT de la Selección Argentina, se le puede abrir la oportunidad para estos 5 jugadores Sub 23 de gran momento.

Valentín Gómez

El defensor central de Vélez, campeón del fútbol argentino, marca agenda a futuro. Integró las juveniles de la Selección Argentina, convocado para la Sub 20 y la Sub 23. Es seguido de cerca por clubes como River y Boca, y por supuesto, del fútbol europeo, sobre todo Italia, donde podría tener rodaje donde se terminó de formar tácticamente Cuti Romero.

Su nombre es interesante ante la posible salida de nombres como Germán Pezzella o la falta de continuidad de Nicolás Otamendi, en comparación con otros jugadores más jóvenes.

Julio Soler

Parte de una posición muy importante y donde la Selección Argentina sufre la falta de continuidad de Valentín Barco en Sevilla (podría volver en enero a Brighton) y los problemas físicos de Marcos Acuña en River. Por lo cual, Nicolás Tagliafico necesita un suplente y el lateral de Lanús podría ser ese jugador.

Está en la mira de algunos clubes ingleses (Liverpool) y ya fue convocado por la Selección Argentina, aunque la continuidad necesaria para meterse en las listas la podría lograr en 2025.

Alan Varela

Un nombre que no suele aparecer en las convocatorias por la superpoblación de mediocampistas que aparecen. Es de los nombres más interesantes en el futuro porque puede jugar en dos roles diferentes en esa mitad de campo, tiene la personalidad para formar parte de una selección así y puede competir con otros nombres. Si alguno es baja, Varela se antoja una opción a probar para 2025.

Enzo Barrenechea

Es otro futbolista de la mitad de la cancha, que ha sido convocado en su momento por Lionel Scaloni. El ex futbolista de Juventus, propiedad de Aston Villa, pero a préstamo en Valencia, de floja temporada en LaLiga de España.

Es un jugador de unas características más que interesantes, que se asemeja en parte a Leandro Paredes, por ejemplo. Puede ser primera opción de pase, tiene buenos rendimientos en el Valencia pese al momento de su equipo. Yo estaría más que atento a este nombre porque tiene una gran personalidad para meterse en la Selección.

Giuliano Simeone

Parte del gran equipo del ‘Cholo’ Simeone (su padre). Atlético de Madrid se revitalizó a partir de su inclusión en el once titular. Ya fue convocado por la Selección Argentina, pero puede ofrecer diferentes variantes para Lionel Scaloni a nivel táctico.

Puede jugar por banda, en el mediocampo y hasta puede hacerlo como centrodelantero. Es de esos nombres que gusta a Scaloni, como el caso de Nicolás González. Es un socio ideal para Rodrigo de Paul y Nahuel Molina en el propio ‘Atleti’, así que puede ser uno de los nombres a tener en cuenta para 2025.

