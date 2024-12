El Gobierno analiza hablar con Cristina para que interceda por el gendarme en Venezuela

Que Cristina Fernández de Kirchner interceda en las negociaciones con el presidente, Nicolás Maduro, para lograr la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Esa es la posibilidad que analizan hoy desde el Gobierno nacional y que el propio ministro de Defensa, Luis Petri, se encargó de confirmar.

"Estamos trabajando fuertemente desde la Cancillería. Vamos a agotar todas las vías diplomáticas y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta detención ilegal se transforme en la liberación de este catamarqueño", sostuvo el mendocino en declaraciones a La Nación +.

Y agregó: "Acá no hay partidismo, no hay condicionamientos, tenemos que defender a un argentino que el presidente Javier Milei lo dijo con todas las letras: ´Está secuestrado con un dictador´. Y todos los esfuerzos y toda la ayuda de países que nos puedan ayudar y del propio kirchnerismo. Me parece que lo justifica para liberar a este gendarme y traerlo de vuelta".

Sin embargo, el ministro aprovechó la situación para volver a vincular al kirchnerismo con la figura de Maduro. En este contexto, resaltó la "estrecha relación" que ha existido con el mandatario venezolano y recordó el tibio pronunciamiento realizado por la oposición respecto a las últimas elecciones que se desarrollaron en ese país.

"Lo que llama la atención y es vergonzoso es que hasta ahora, el kirchnerismo que tiene una profusa amistad con Maduro, que no ha condenado la dictadura y ni el proceso electoral y el fraude no se haya pronunciado para pedir la liberación del gendarme", insisto.

Con el objetivo de lograr la liberación de Gallo, el Ejecutivo continúa impulsando la idea de que la sociedad argentina haga "causa común". El gendarme argentino está acusado de espionaje por la administración chavista, y detenido e incomunicado tras viajar a Venezuela de vacaciones. Su intención era visitar a su familia, pero fue interceptado el 8 de diciembre, cuando ingresó al país desde Colombia.

"Se lo tendría que pedir, tanta amistad que tienen, le tendría que estar reclamando la liberación", señaló Petri sobre la posibilidad de dialogar con Cristina.

Y agregó: "Vamos a hacer todos los esfuerzos porque acá no hay partidismo, condicionamiento ni banderías".

